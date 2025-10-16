onedio
Dünyanın En Gereksiz İcatlarını Sıralayan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
16.10.2025 - 14:56

Alışveriş sitelerinde, mağazalarda her gün binlerce ilginç ürüne denk geliyoruz. Bunların bazıları hayatımızı kolaylaştırırken bazı ürünlerin tasarım hataları veya kullanışsızlıkları dikkat çekiyor. Hatta bazı ürünlere 'Kim alıyor bunları?' bile dediğimiz oluyor. Ancak bazı ürünleri kendimiz satın almasak da etrafta görebiliyoruz. Bir X kullanıcısı dünyanın en gereksiz ürünlerini sıralamak gibi bir amaç edinmiş olacak ki bunu takipçileriyle paylaştı. Haliyle kendi verdiği örneğe benzer pek çok örnek geldi.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Özellikle toplu alanlarda bulunan bu alet akıllara geldi.

twitter.com

Çorbacılarda rastlanan ve asla verim alınamayan o alet dikkat çekti.

twitter.com

Bir de ortadan çekmeli kağıtlık geldi.

twitter.com

Farklı ürünler de listelendi.

twitter.com
Kesinlikle kurutmuyor!

twitter.com

Şöyle bir şey var.

twitter.com

Bilmeyenler için şamdan söndürme aparatı.

twitter.com

Buna rastlayan oldu mu?

twitter.com

Temizlemesi aylar alır.

twitter.com
Tasarım faciası...

twitter.com

Doğamızı koruyalım.

twitter.com

Oğuzhan Kaya
