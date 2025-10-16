Dünyanın En Gereksiz İcatlarını Sıralayan X Kullanıcıları
Alışveriş sitelerinde, mağazalarda her gün binlerce ilginç ürüne denk geliyoruz. Bunların bazıları hayatımızı kolaylaştırırken bazı ürünlerin tasarım hataları veya kullanışsızlıkları dikkat çekiyor. Hatta bazı ürünlere 'Kim alıyor bunları?' bile dediğimiz oluyor. Ancak bazı ürünleri kendimiz satın almasak da etrafta görebiliyoruz. Bir X kullanıcısı dünyanın en gereksiz ürünlerini sıralamak gibi bir amaç edinmiş olacak ki bunu takipçileriyle paylaştı. Haliyle kendi verdiği örneğe benzer pek çok örnek geldi.
İlk paylaşım şöyleydi;
Özellikle toplu alanlarda bulunan bu alet akıllara geldi.
Çorbacılarda rastlanan ve asla verim alınamayan o alet dikkat çekti.
Bir de ortadan çekmeli kağıtlık geldi.
Farklı ürünler de listelendi.
Kesinlikle kurutmuyor!
Şöyle bir şey var.
Bilmeyenler için şamdan söndürme aparatı.
Buna rastlayan oldu mu?
Temizlemesi aylar alır.
Tasarım faciası...
Doğamızı koruyalım.
