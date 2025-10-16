Dünyanın En Gereksiz İcatlarını Sıralayan X Kullanıcıları

Alışveriş sitelerinde, mağazalarda her gün binlerce ilginç ürüne denk geliyoruz. Bunların bazıları hayatımızı kolaylaştırırken bazı ürünlerin tasarım hataları veya kullanışsızlıkları dikkat çekiyor. Hatta bazı ürünlere 'Kim alıyor bunları?' bile dediğimiz oluyor. Ancak bazı ürünleri kendimiz satın almasak da etrafta görebiliyoruz. Bir X kullanıcısı dünyanın en gereksiz ürünlerini sıralamak gibi bir amaç edinmiş olacak ki bunu takipçileriyle paylaştı. Haliyle kendi verdiği örneğe benzer pek çok örnek geldi.