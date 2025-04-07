Hepsi Ezberimizde: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Maroon 5
Hepsi Ezberimizde: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Maroon 5
Maroon 5 rock, pop ve R&B'yi ustaca harmanlayarak her dönem hit üretmeyi başaran, zamansız adamların bir araya gelişi demek! Adam'ın etkileyici vokali ve grubun muhteşem ritimleri onları birer müzik fenomeni haline getiriyor. 'She Will Be Loved'dan 'Sugar'a kadar her şarkı bütün duyguları hafızamızda tazeliyor... Yıllar geçse de müziğini yenileyerek küresel pop müziğin en güçlü gruplarından biri olmayı sürdürüyorlar... Karşınızda Maroon 5!
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Maroon 5 'ın temelleri 1994 yılında Los Angeles'da atıldı.
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2000’lerin başında yeniden bir araya gelerek James Valentine'ı 2. gitarist olarak gruba dahil ettiler.
Maroon 5'ın asıl çıkışı 2002'de "Songs About Jane" albümüyle oldu.
Bir dönemin aşk acısı! Maroon 5 - She Will Be Loved
"It Won't Be Soon Before Long" albümüyle Billboard Hot 100 Listesi'nde 1 numaraya ulaştılar.
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Sene 2010, “Hands All Over” Albümü ve Moves Like Jagger!
Sene 2011, Victoria's Secret güzelleriyle podyumda yıllar sonra konuşulacak bir performans!
2012'de Overexposed albümüyle One More Night'la buluştuk!
2014'te V albümüyle Maps, Animals ve Sugar şarkılarını dillerimizden düşürmedik!
Gelelim 2017'ye, "Red Pill Blues" albümünde What Lovers Do ve tabii ki Girls Like You ile tanıştık!
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