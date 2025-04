Hepsi Ezberimizde: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Maroon 5

Maroon 5 rock, pop ve R&B'yi ustaca harmanlayarak her dönem hit üretmeyi başaran, zamansız adamların bir araya gelişi demek! Adam'ın etkileyici vokali ve grubun muhteşem ritimleri onları birer müzik fenomeni haline getiriyor. 'She Will Be Loved'dan 'Sugar'a kadar her şarkı bütün duyguları hafızamızda tazeliyor... Yıllar geçse de müziğini yenileyerek küresel pop müziğin en güçlü gruplarından biri olmayı sürdürüyorlar... Karşınızda Maroon 5!