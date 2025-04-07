onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Hepsi Ezberimizde: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Maroon 5

etiket Hepsi Ezberimizde: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Maroon 5

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
07.04.2025 - 18:16

Maroon 5 rock, pop ve R&B'yi ustaca harmanlayarak her dönem hit üretmeyi başaran, zamansız adamların bir araya gelişi demek! Adam'ın etkileyici vokali ve grubun muhteşem ritimleri onları birer müzik fenomeni haline getiriyor. 'She Will Be Loved'dan 'Sugar'a kadar her şarkı bütün duyguları hafızamızda tazeliyor... Yıllar geçse de müziğini yenileyerek küresel pop müziğin en güçlü gruplarından biri olmayı sürdürüyorlar... Karşınızda Maroon 5!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maroon 5 'ın temelleri 1994 yılında Los Angeles'da atıldı.

Maroon 5 'ın temelleri 1994 yılında Los Angeles'da atıldı.

5 kişiden oluşan grup; başlangıçta yola vokal, klavye, gitar ve davul enstrümanlarıyla yola çıkan Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden ve Ryan Dusick'ten oluşuyordu. Alternatif rock-pop grubu aslında Kara's Flowers adıyla kurulmuştu. Lise yıllarından beri arkadaş olan grup 1997 yılında 'The Fourth World' isimli bir albüm çıkarıp başarılı olamadı ve dağıldı.

2000’lerin başında yeniden bir araya gelerek James Valentine'ı 2. gitarist olarak gruba dahil ettiler.

2000’lerin başında yeniden bir araya gelerek James Valentine'ı 2. gitarist olarak gruba dahil ettiler.

Bu gelişmeyle tarzları rock'tan uzaklaşarak daha çok pop, R&B, funk gibi bir tarza yöneldiler. Bu değişim ismin de Maroon 5 olarak değişmesine neden oldu. 2006 yılında ise Ryan'ın sakatlanması sonucu Matt Flynn ile yollarına devam edecekti...

Maroon 5'ın asıl çıkışı 2002'de "Songs About Jane" albümüyle oldu.

Maroon 5'ın asıl çıkışı 2002'de "Songs About Jane" albümüyle oldu.

Albümde birbirinden ölümsüz şarkılar vardı ve müzik piyasasına adeta bomba gibi düştü... This Love, She Will Be Loved, Harder To Breathe gibi muhteşem şarkılar bu albümden çıktı.

Bir dönemin aşk acısı! Maroon 5 - She Will Be Loved

"It Won't Be Soon Before Long" albümüyle Billboard Hot 100 Listesi'nde 1 numaraya ulaştılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sene 2010, “Hands All Over” Albümü ve Moves Like Jagger!

Sene 2011, Victoria's Secret güzelleriyle podyumda yıllar sonra konuşulacak bir performans!

2012'de Overexposed albümüyle One More Night'la buluştuk!

2014'te V albümüyle Maps, Animals ve Sugar şarkılarını dillerimizden düşürmedik!

Gelelim 2017'ye, "Red Pill Blues" albümünde What Lovers Do ve tabii ki Girls Like You ile tanıştık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satışı...

Dünya çapında 90 milyondan fazla albüm satışı...

Pop, rock ve funk müziği modernize eden, müziğini zamana yenilmekten alıkoyup her defasında özgün çalışmalara imza atan, hatıralarımızı hep güzel hatırlatacak o şarkıların mimarı adamlar, teşekkürler Maroon 5!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın