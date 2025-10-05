"Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir" Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir? Kim Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, Pazar ve Perşembe günleri Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 'Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir' Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir?' sorusu soruldu! Peki bu sorunun cevabı nedir?

Bal kaymak mı, iskender kebap mı, fasulye pilav mı, baklava börek mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı!