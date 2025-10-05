onedio
"Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir" Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir? Kim Milyoner Sorusu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 22:42

Kim Milyoner Olmak İster, Pazar ve Perşembe günleri Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 'Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir' Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir?' sorusu soruldu! Peki bu sorunun cevabı nedir? 

Bal kaymak mı, iskender kebap mı, fasulye pilav mı, baklava börek mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı!

"Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir" Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir?

A: Her gün bal kaymak yense bıkılır

B: Her gün iskender kebap yense bıkılır

C: Her gün fasulye pilav yense bıkılır

D: Her gün baklava börek yense bıkılır

Doğru Cevap: Her gün baklava börek yense bıkılır, yani D Şıkkı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
