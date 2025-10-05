"Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir" Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir? Kim Milyoner Sorusu
Kim Milyoner Olmak İster, Pazar ve Perşembe günleri Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara geliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez yarışmacıya 'Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir' Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir?' sorusu soruldu! Peki bu sorunun cevabı nedir?
Bal kaymak mı, iskender kebap mı, fasulye pilav mı, baklava börek mi?
İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hep Aynı Şeyle Uğraşmak İnsana Bıkkınlık Verir" Anlamına Gelen Atasözü Hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın