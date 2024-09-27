5 Ülkeye Kıyısı Olan Kritik Öneme Sahip Hazar'ın Göl mü Yoksa Deniz mi Olduğuna Açıklık Getiriyoruz

Hepimiz ilkokuldan beri Hazar’ın ismiyle ilgili kafamızda bazı soru işaretleri taşıyoruz. Kimi zaman Hazar Gölü derken, kimi zaman da Hazar Denizi demekten kendimizi alamıyoruz. Bu isim karmaşası aklımızda “Peki Hazar gerçekten göl mü yoksa deniz mi?” sorusunu oluşturuyor. Gelin Hazar’ın gerçek kimliğine ve tartışmalı statüsüne biraz daha yakından bakalım.

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