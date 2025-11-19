onedio
Hayatında Neyi Kontrol Etmeye Çalıştığını 10 Soruda Söylüyoruz!

Hayatında Neyi Kontrol Etmeye Çalıştığını 10 Soruda Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.11.2025 - 14:01

Biraz eğlence, biraz da iç gözlem yapma fırsatı sunan bu yazı, sizinle bir yolculuğa çıkmaya hazır. Kendinizi keşfetmek, belki de hayatınızın hangi alanlarında kontrol sahibi olmaya çalıştığınızı fark etmek için bir fırsat. 10 soruyla dolu bu test sizlere hayatınızın hangi bölümüne daha çok odaklandığınızı, hangi konular üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya çalıştığınızı gösterecek. Belki de bu sorular, hayatınızda neleri değiştirmeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak.

Hayatında Neyi Kontrol Etmeye Çalıştığını 10 Soruda Söylüyoruz!

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?

4. Beklenmedik bir değişiklik planlarını bozarsa ne hissedersin?

5. Bir proje ya da görevde en çok seni motive eden şey nedir?

6. Başkaları senin planına uymadığında nasıl tepki verirsin?

7. İlişkilerinde en çok seni zorlayan şey nedir?

8. Son olarak evine bir misafir gelmesi seni rahatsız eder mi?

Sen hayatında düzeni kontrol etmeye çalışıyorsun.

Hayatının her köşesinde titizlikle düzen arayan biri olarak tanınıyorsun. Güven duygusunun, her şeyin planlı, net ve öngörülebilir olmasından geçtiğine inanıyorsun. İşlerin karmaşıklaşmasını sevmiyorsun, her şeyin yolunda gitmesini, aksiliklerin olmamasını istiyorsun. Ancak, bu mükemmel düzen arayışın bazen seni hayatın spontane yönlerinden uzaklaştırabiliyor. Unutma ki, hayatın tüm renkleri içinde mükemmeliyetçilik de var ama her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Bazen biraz kaos, biraz belirsizlik hayata tat katabilir. Bu yüzden, belki de zaman zaman planların dışına çıkmayı ve hayatın sürprizlerine kendini açmayı düşünebilirsin.

Sen hayatında başarıyı kontrol etmeye çalışıyorsun.

Senin için başarı sadece bir hedef değil, bir yaşam biçimi. Hedef koymadan, plan yapmadan yaşamak sanki yönünü kaybetmek gibi geliyor. Ne istediğini biliyor, adım adım ilerliyorsun çünkü senin için başarmak, sadece bir sonuç değil; içsel bir düzen, bir güven alanı demek. Kontrol sende olduğunda kendini güçlü hissediyorsun. Hayatındaki pek çok şeyi organize etmek, planlamak, yönetmek sana huzur veriyor. Ancak bazen bu düzenin içinde kendine nefes alacak bir alan bırakmayı unutabiliyorsun. Unutma; bazen en büyük başarı, hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmadan sadece “olmak”.

Sen duygularını kontrol etmeye çalışıyorsun.

Sen duygularını derinlemesine hissediyorsun, ama onları dışa vurmak yerine kontrol etmeyi tercih ediyorsun. Kızgınlık, üzüntü, sevinç… Hepsi sende yoğun bir şekilde yaşanıyor, ancak kontrolü kaybetmek fikri seni tedirgin ediyor. Bu yüzden duygularını bastırmak bazen daha güvenli bir seçenek gibi görünüyor. Ama unutma, duygularını sürekli bastırmak uzun vadede içsel huzurunu sınırlayabilir. Onlara alan açtığında, onları anlamaya ve kabullenmeye başladığında, hem kendinle hem de çevrenle daha sağlıklı bir ilişki kurabilirsin. Duygularını yaşamak ve ifade etmek, kontrolü kaybetmek anlamına gelmez; aksine, içsel dengeni ve huzurunu güçlendirir.

Sen etrafındaki herkesi kontrol etmeye çalışıyorsun.

Sen doğal bir lider olabilirsin; insanları yönlendirmek, işleri organize etmek ve düzeni sağlamak senin güçlü yanlarından. Ancak bazen bu liderlik içsel bir kontrol ihtiyacına dönüşebiliyor. Herkesin senin gibi düşünmesini, senin kadar dikkatli olmasını beklemek hem ilişkilerini hem de enerjini zorlayabilir. Unutma, herkes kendi hızında, kendi tarzında ilerler. Başkalarının kararlarını, hatalarını veya yöntemlerini kabul etmek, kontrolü bırakmak anlamına gelmez; aksine, hem senin hem de çevrendekilerin büyümesine alan açar. Bırak bazen başkaları da kendi yolunu bulsun; sen de biraz nefes al, rahatla ve sürecin tadını çıkar.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
