Hayatında Neyi Kontrol Etmeye Çalıştığını 10 Soruda Söylüyoruz!

Senin için başarı sadece bir hedef değil, bir yaşam biçimi. Hedef koymadan, plan yapmadan yaşamak sanki yönünü kaybetmek gibi geliyor. Ne istediğini biliyor, adım adım ilerliyorsun çünkü senin için başarmak, sadece bir sonuç değil; içsel bir düzen, bir güven alanı demek. Kontrol sende olduğunda kendini güçlü hissediyorsun. Hayatındaki pek çok şeyi organize etmek, planlamak, yönetmek sana huzur veriyor. Ancak bazen bu düzenin içinde kendine nefes alacak bir alan bırakmayı unutabiliyorsun. Unutma; bazen en büyük başarı, hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmadan sadece “olmak”.