Havada Zehirli Bir Gaz Var
En iyi olmak isteyenlerin, hatta halihazırda en iyisi olduklarına emin olanların, kendilerinden başka bir yansıma göremeyenlerin, yaşamın tüm tekerleklerinin kendi arabası altında döndüğünü sananların eğittiği çocuklar, yönettiği ülkeler, etki ettiği kitleler yavaş yavaş zehirleniyorlar bu toksik düşün hırsından.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havada zehirli bir gaz var, sevgisizlerin, özensizlerin, kendinden kopmuşların, kaybolmuşların, ruhlarını egolarına satmış olanların hücrelerinden dışarı saldıkları narsizmin ağır kokulu zehri.
Nefes aldığımız her yerde, toksik düşüncenin zehirlediği havayı soluyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video