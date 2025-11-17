onedio
Hasan Can Kaya Tepki Gördüğü Hz. İsa Şakası Hakkında Açıklama Yaptı

Oğuzhan Kaya
17.11.2025 - 16:31

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programında yaptığı şaka başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Ünlü komedyenin programına katılan bir konuğuna görünüşünden ötürü Hz. İsa benzetmesi yapması ve üzerine yaptığı şakalar kutsal değerlere hakaret olarak algılandı ve Kaya sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti. Hasan Can Kaya programındaki o anlar için X hesabından açıklamada bulundu.

Hasan Can Kaya Konuşanlar isimli programındaki bir şakadan ötürü şimşekleri üzerine çekmişti.

Programına katılan bir konuğunu Hz. İsa'ya benzeten ve bunun üzerine sözler söyleyen Kaya'ya sosyal medya üzerinden tepki de gelmişti.

Fatih Altaylı ve Manifest'e verdiği tepkilerle hatırlanan Oktay Sarak ise şu paylaşımı yaptı.

'Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini  yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum.'

Hasan Can Kaya ise X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

'İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.'

