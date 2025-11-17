Hasan Can Kaya Tepki Gördüğü Hz. İsa Şakası Hakkında Açıklama Yaptı
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programında yaptığı şaka başta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Ünlü komedyenin programına katılan bir konuğuna görünüşünden ötürü Hz. İsa benzetmesi yapması ve üzerine yaptığı şakalar kutsal değerlere hakaret olarak algılandı ve Kaya sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti. Hasan Can Kaya programındaki o anlar için X hesabından açıklamada bulundu.
Hasan Can Kaya Konuşanlar isimli programındaki bir şakadan ötürü şimşekleri üzerine çekmişti.
Fatih Altaylı ve Manifest'e verdiği tepkilerle hatırlanan Oktay Sarak ise şu paylaşımı yaptı.
Hasan Can Kaya ise X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
