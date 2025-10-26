onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Hangisi Fatih Terim'in Sözlerinden Biri Değil? "Taktik Maktik Yok, Kimse Harakiri Yapacak Kadar Japon Değil"

Hangisi Fatih Terim'in Sözlerinden Biri Değil? "Taktik Maktik Yok, Kimse Harakiri Yapacak Kadar Japon Değil"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 21:42

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez Fatih Terim'in efsane sözleri soruldu. Peki hangisi Fatih Terim'in efsane sözlerinden biri değildir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangisi Fatih Terim'in sözlerinden biridir?

Hangisi Fatih Terim'in sözlerinden biridir?

A: Taktik maktik yok bam bam bam

B: Kimsa harakiri yapacak kadar Japon değil

C: Everything is something happened

D: Lasciatami cantare, sono un İtaliano

Doğru Cevap: C şıkkı Everything is something happened

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın