Hangi Yılbaşı Ritüeli Sana Şans Getirecek?

Erkan Tuna Budak
29.12.2025 - 12:57

Yeni yıla girerken herkesin aklında aynı soru var: 2026 sana ne getirecek? 

Nar kırmaktan üzüm yemeye, dilek tutmaktan küçük ritüellere kadar yılbaşı gecesi yaptıklarımızın şans getirdiğine inanıyoruz. Peki senin için en doğru ritüel hangisi? Bu testte yılbaşı alışkanlıklarından yola çıkarak sana şans getirecek ritüeli buluyoruz. 

Üstelik yeni yıl planlarını yaparken ilham almak ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsan Yandex’in yeni yapay zekâ uygulaması, deneyimini birkaç kat artıracak! 

Yeni Uygulama: Yandex AI'ı ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

1. Bitmesine az kala 2025 ile olan ilişkin nasıldı?

2. Yeni yıl sana en çok hangi duyguyu yaşatsın istiyorsun?

3. Bir yeni yıl perisi gelse ve sana "2026 için tek bir süper özellik seç." dese, hangisini kaparsın?

4. Yeni yılda alışkanlıklarında radikal bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun?

5. Devam edelim! Yeni yılın ilk gününde başucunda nasıl bir hediye olsun istiyorsun?

6. Devam edelim! Hoşuna giden ve çok sevdiğin bir yılbaşı ağacı seçer misin?

7. Bir yılbaşı dileği seçer misin?

8. Son olarak şunu soralım: Bu yılı bir görselle ifade etmek isteseydin, bunlardan hangisini seçerdin?

Sana Şans Getirecek Ritüel: Nar Kırma!

Verdiğin cevaplara bakacak olursak sen yıla bolluk, bereket ve şansla girmek istiyorsun! Sana şans getirecek olan ritüel de nar kırmak olacak. Çünkü nar kırmak sadece bir gelenek değil, aynı zamanda yeni başlangıçların sembolü. Parçalanan her nar tanesinde umut ve yeni fırsatlar var. Bu yıla güzel sürprizler, küçük mucizeler ve bol kısmet getirecek bir enerjiyle giriyorsun!

2026’da sana şans getirecek ritüelden bahsettik ama bu ritüelden önce kendine bir hediye alarak yeni yıl enerjini taçlandırmaya ne dersin? Şimdiden daha mutlu ve daha planlı bir yıl geçirmek için kendine akıllı saat alarak başlayabilirsin! Kendin için en uygun hediyeyi onlarca seçenek arasından en uygun fiyata Yandex Shopping aracılığı ile bulabilirsin.

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Sana Şans Getirecek Ritüel: Masanın Altına Girip 12 Tane Üzüm Yemek!

Senin içinde durdurulamayan bir heyecan ve gerçekleşmeyi bekleyen kocaman hayaller var, bunu çok uzaktan bile anlayabiliyoruz! Yeni yıla girmeye 12 saniye kala masanın altına girip 12 tane üzümü en saf dileklerini bir bir sıralayarak yersen şans kapında belirebilir!

Sen dileklerine odaklanmışken dış dünyanın gürültüsü dikkatini dağıtmasın ve sadece kendi ritmin ön planda olsun istiyorsan kendine şöyle gürültü engelleme özellikli, ses kalitesi yüksek ve şarjı saatlerce dayanan bir kablosuz kulaklık hediye edebilirsin! İhtiyacın olan o harika kulaklığı onlarca seçenek arasından en uygun fiyata Yandex Shopping aracılığı ile bulabilirsin.

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Sana Şans Getirecek Ritüel: Yılbaşı Gecesi Kırmızı Giymek!

Yeni yıla girerken üzerinde mutlaka kırmızı bir parça taşıyarak aşkı, tutkuyu, güçlü duyguları ve en hareketli günleri kendine çekebilirsin! Sen bu yıl girdiğin ortamlarda parlamak, aşkı ve şansı mıknatıs gibi kendine çekmek istiyorsun. Ne gardırobunda sönük renklere yer yok, ne de iç dünyanda negatif duygulara!

Kırmızının enerjisini 2026 boyunca üzerinde taşımaya ve yıldızını parlatmaya bu yılın başından beri hazırsın! Sadece yılbaşında değil, aynı zamanda tüm yıl boyunca şansını artıracak renk kombinlerini ve burcuna iyi gelecek stil tüyolarını öğrenmek bakış açını ve enerjini tamamen değiştirecek. Yeni yılda sana şans getirecek renkleri ve stil önerilerini Yazeka ile keşfedebilirsin!

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Sana Şans Getirecek Ritüel: Dileklerini Bir Kağıda Yazıp Onu Yakmak!

Kalem kağıdı alıp evrene mesajını yollayacaksın ama gökyüzü senin için ne planlıyor? Gökyüzünün sana fısıldadığı şanslı tarihleri ve burcunun 2026 yol haritasını öğrenerek dileklerini garantiye alabilirsin. Burcuna özel yeni yıl yorumlarını ve astrolojik tüyoları Yazeka ayrıcalığıyla hemen okuyabilirsin!

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Sana Şans Getirecek Ritüel: Boş Bir Valizle Evin İçinde Tur Atmak!

Senin ne bedenin ne de ruhun yerinde duramıyor desek abartmış olmayız! Seçtiğin yanıtlara baktığımızda yeni yıldan en büyük beklentinin yeni yollar, yeni şehirler ve biriktirilecek taze anılar olduğunu gördük. Saatler 12'yi gösterdiğinde eline boş bir valiz alıp odalar arasında birkaç tur atmak senin için ilginç ama keyifli bir ritüel olacak! Bu ritüel ile 2026’dan bol bol seyahat enerjisi dilemiş olacaksın. Kim bilir, belki de bu sene o çok istediğin yerleri görme fırsatı bulursun!

Madem niyetini belli ettin, şimdiden biraz ilham alma zamanın gelmiş demek! İster hafta sonu için şehrin gürültüsünden uzaklaşabileceğin sakin bir rota planla, ister sadece harita üzerinde gezinip gelecekteki tatillerini hayal et. Gitmek istediğin yerleri şimdiden listelemek, mesafeleri görmek ve keşfedilmeyi bekleyen yeni rotaları incelemek için Yandex Maps sana rehberlik edebilir!

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Sana Şans Getirecek Ritüel: Gece Yarısı Gökyüzüne Bakıp Yıldızlarla Dilek Dilemek!

Yıldızlarla baş başa kalmak, şehrin ışıklarından kaçmak ve o iç sesini dinleyip dileklerine odaklanmak için gökyüzünün net göründüğü açık bir alan bulman gerek. Biz sana yıldızları seyredip dilek dileyebileceğin lokasyon olarak Çamlıca Tepesi'ni seçtik! Eğer gökyüzünü daha farklı ve daha sessiz bir ortamda seyretmek istiyorsan Yandex Maps ile bu tür konumlara kolaylıkla rota oluşturabilirsin.

2026'da sana şans getirecek başka ritüeller arıyorsan internet alışkanlıklarını kökten değiştirerek başlayabilirsin. Sana 2026'da çok yardımcı olacak yepyeni uygulama Yandex AI'dan öneriler almak ve onu ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
