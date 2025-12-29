Hangi Yılbaşı Ritüeli Sana Şans Getirecek?
Yeni yıla girerken herkesin aklında aynı soru var: 2026 sana ne getirecek?
Nar kırmaktan üzüm yemeye, dilek tutmaktan küçük ritüellere kadar yılbaşı gecesi yaptıklarımızın şans getirdiğine inanıyoruz. Peki senin için en doğru ritüel hangisi? Bu testte yılbaşı alışkanlıklarından yola çıkarak sana şans getirecek ritüeli buluyoruz.
Üstelik yeni yıl planlarını yaparken ilham almak ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsan Yandex’in yeni yapay zekâ uygulaması, deneyimini birkaç kat artıracak!
Yeni Uygulama: Yandex AI'ı ilk deneyenlerden biri olmak için buraya tıkla!
1. Bitmesine az kala 2025 ile olan ilişkin nasıldı?
2. Yeni yıl sana en çok hangi duyguyu yaşatsın istiyorsun?
3. Bir yeni yıl perisi gelse ve sana "2026 için tek bir süper özellik seç." dese, hangisini kaparsın?
4. Yeni yılda alışkanlıklarında radikal bir değişiklik yapmayı düşünüyor musun?
5. Devam edelim! Yeni yılın ilk gününde başucunda nasıl bir hediye olsun istiyorsun?
6. Devam edelim! Hoşuna giden ve çok sevdiğin bir yılbaşı ağacı seçer misin?
7. Bir yılbaşı dileği seçer misin?
8. Son olarak şunu soralım: Bu yılı bir görselle ifade etmek isteseydin, bunlardan hangisini seçerdin?
Sana Şans Getirecek Ritüel: Nar Kırma!
Sana Şans Getirecek Ritüel: Masanın Altına Girip 12 Tane Üzüm Yemek!
Sana Şans Getirecek Ritüel: Yılbaşı Gecesi Kırmızı Giymek!
Sana Şans Getirecek Ritüel: Dileklerini Bir Kağıda Yazıp Onu Yakmak!
Sana Şans Getirecek Ritüel: Boş Bir Valizle Evin İçinde Tur Atmak!
Sana Şans Getirecek Ritüel: Gece Yarısı Gökyüzüne Bakıp Yıldızlarla Dilek Dilemek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri