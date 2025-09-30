onedio
Hangi Tip Arkadaşsın?

Hangi Tip Arkadaşsın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.09.2025 - 15:04

Birlikte vakit geçirdiğimizde, insanların seni nasıl algıladığını hiç merak ettin mi? Acaba seninle birlikte olmak onlar için nasıl bir deneyim? Belki seni en iyi arkadaş olarak görüyorlar, belki de seninle olan ilişkileri biraz daha farklı bir boyutta. İşte tam da bu noktada, bu eğlenceli ve bilgilendirici test devreye giriyor! Bu test, çevrendeki insanların seni hangi arkadaş tipi olarak gördüğünü ortaya çıkaracak. Belki de seni her zaman yanında olmasını istedikleri bir dost olarak görüyorlar. Ya da belki de seni, her zaman güvenilir bir sırdaş olarak algılıyorlar. Ya da belki de seninle olan ilişkileri biraz daha farklı bir boyutta. Kim bilir, belki de seni, her zaman yanında olmasını istedikleri bir dost olarak görüyorlar. Haydi, testi çöz ve çevrendeki insanların seni nasıl gördüğünü öğren!

1. Bir arkadaşın zor bir gün geçirdiğinde sen ne yaparsın?

1. Bir arkadaşın zor bir gün geçirdiğinde sen ne yaparsın?

2. Bir plan iptal olduğunda ne hissedersin?

2. Bir plan iptal olduğunda ne hissedersin?

3. Grup içinde genelde sen nasılsındır?

3. Grup içinde genelde sen nasılsındır?

4. Arkadaş grubunda biri tartışma çıkardığında ne yaparsın?

4. Arkadaş grubunda biri tartışma çıkardığında ne yaparsın?

5. Doğum gününde arkadaşın sana ne hediye etse çok mutlu olursun?

5. Doğum gününde arkadaşın sana ne hediye etse çok mutlu olursun?
6. Bir arkadaşın senin sırrını başkasına anlattı. Ne yaparsın?

6. Bir arkadaşın senin sırrını başkasına anlattı. Ne yaparsın?

7. Bir arkadaşının başarısı seni eksik hissettirir mi?

8. Son olarak seni uzun süre aramayan arkadaşını sen hep arar mısın?

Gölge Arkadaş

Sen, herkesin başına dert açıldığında ilk başvurduğu, sessiz fakat güçlü bir destek oluşturuyorsun. Belki her zaman ön planda olmayan, herkesin adını ağzına almadığı bir figürsün ama işler sarpa sardığında ilk aranan kişi sen oluyorsun. Kendi alanında uzman, aşkla bağlı olduğun bir konuda bilgili ve yeteneklisin. Kalabalıkların içinde kaybolmayı sevmez, enerjini toplulukla paylaşmayı tercih etmezsin. Ancak bu enerjiyi özel anlar için saklar, değerli kılar ve bu anları unutulmaz kılar. Samimiyetin derinliklerine inen, kalpten gelen bir samimiyettir. Bağların sağlam, sarsılmazdır. Biraz gizemli, belki de bu yüzden çekicisin. Ancak sadakatinle, herkesin gönlünde ayrı bir yer ediniyorsun. Gizeminin ardındaki sadakat, seni herkes için vazgeçilmez kılıyor.

Parti Ruhlu Arkadaş

Sen tam bir enerji patlaması, bir coşku fırtınası gibisin. Planlar mı suya düştü, hiç sorun değil! Çünkü sen, bir anda yeni bir plan yapabilecek yeteneğe sahipsin. Grup mu dağılıyor, herkes kendi yoluna mı gidiyor? Sen, herkesi bir araya getirebilen, birleştirici bir etkiye sahipsin. Herkesin hayatında, 'Hadi, nereye gidelim?' diye soran, her anı dolu dolu yaşayan birine ihtiyacı vardır. Ve işte, o kişi sensin. Sen, hayat dolu, dışa dönük ve anı yaşamayı seven birisin. Her zaman enerjik, her zaman neşeli, her zaman pozitif... Kendine özgü bir enerjin var ve bu enerjiyi etrafına da yayıyorsun. Arkadaş grubunun içinde, senin gibi birinin olması, herkes için büyük bir şans. Çünkü sen, sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda grubun moral kaynağısın.

Sessiz Zeka Arkadaş

Bir gözlemci, bir düşünür, bir sessiz önder... İşte sen tam olarak bu tanımlara uyuyorsun. Dışarıdan bakıldığında sakin ve huzurlu bir görüntün var. Ancak bu sakin yüzünün altında, sürekli çalışan bir zihin var. Sohbetlerin, her zaman öz ve anlamlı. Konuşmaların, keskin ve net. Ortamlarda genellikle sessiz kalmayı tercih edersin, ancak konuşmaya başladığında, herkesin kulakları senin üzerinde olur. İnsanları gözlemleme yeteneğin, adeta bir hediye. Kimseye kolayca güvenme gibi bir huyun yok. Ancak bu, senin dostlarının sana olan güvenini hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü onlar, senin her zaman yanlarında olacağını biliyorlar. İhtiyaçları olduğunda, uzun uzun konuşmak yerine, tek bir cümleyle onların dünyasını değiştirebilecek kadar etkili bir konuşmacısın. Kısacası, seninle tanışmak ve seni anlamak bir ayrıcalık. Çünkü sen, sakinliğin ve derin düşüncenin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyorsun.

Duyguları Onaran Arkadaş

Herkesin 'Bir şey olursa ararım' dediği, güvendiği o kişi sensin. İnsanları yakından tanıma yeteneğin, detaylara olan dikkatin ve onları en iyi versiyonlarına ulaştırmak için gösterdiğin çabanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Empati yeteneğinle, insanların duygusal hallerini anlamada ve onlara yardımcı olmada bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Sorumluluk duygunun gelişmişliği, senin her durumda görevini yerine getireceğin anlamına geliyor. Birinin morali mi bozuk? Sen hemen iş başına geçersin ve çözüm aramaya başlarsın. Belki bir bardak sıcak çikolata, belki bir dostça sohbet, belki de sadece sessizce yanında olmak... Her durumda, senin çözüm odaklı yaklaşımın ve pozitif enerjin, etrafındakilere huzur verir. Arka planda kalmayı tercih ediyorsun, belki de çünkü asıl işlerin orada döndüğünü biliyorsun. Sahnenin önünde olmak yerine, perde arkasında olup her şeyin yolunda gitmesini sağlamayı seviyorsun. Aslında çoğu şey, senin çabanla yürüyor. Senin sayende, herkes işine odaklanabiliyor ve en iyi performansını sergileyebiliyor. Seninle çalışmak, bir ekip olarak başarılı olmak demek.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
