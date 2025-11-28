Hangi Kış Lezzeti Gibi Bir Karaktere Sahipsin?
Kış ayları geldiğinde sofralar gibi ruh halimiz de değişiyor. Karakterin bu konuda çok şey anlatıyor. Eğer hangi kış lezzetine benzediğini merak ediyorsan seni hemen testimize alalım!
1. Haydi başlayalım! Kışın seni en iyi tanımlayan ruh hali hangisi?
2. Battaniye altındaki olmazsa olmazın bunlardan hangisi?
3. Sormadan olmaz! Kış tatili için nereye gitmek isterdin?
4. Peki kış aylarında en sevdiğin çorba hangisi?
5. Günün sonunda nasıl rahatlamak istersin?
6. Burası önemli! Kış kıyafetlerinde vazgeçilmezin?
7. Kar yağarken ne yapmak istersin?
8. Son olarak bu kış filmlerinden birini seçer misin?
Sıcak çikolata!
Kestane!
Boza!
Tarçınlı Kurabiye!
