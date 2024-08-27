Hangi Bağlanma Stili Sensin?

Odayı keşfetmeye hevesli olurlar ve oyuncaklarla oynamaya başlarlar fakat annelerinin varlığını kontrol eder, onunla düzenli olarak temas kurarlar. Anne, bu çocuklar için güvenli bir üs gibi işlev görür.

Anne odadan ayrıldığında, güvenli bağlanan çocuklar genellikle üzülür veya huzursuz olurlar. Bu tepki, çocuğun anneye olan bağlılığını gösterir.

Anne odaya geri döndüğünde, güvenli bağlanan çocuklar annelerini yeniden gördüklerinde çabucak sakinleşirler. Anne ile fiziksel temas kurar, kucağa alınmak isteyebilir ve eski huzurlarına kavuşurlar. Bu çocuklar, annenin geri döneceğine dair güvene sahiptir ve annelerinin varlığı onları hızlıca rahatlatır.

Güvenli bağlanan çocukların ebeveynleri genellikle çocukları ile daha çok vakit geçirir ve diğer bağlanma stillerindeki ebeveynlere kıyasla çocuğun ihtiyaçlarına daha hızlı ve tatmin edici yanıtlar verirler.

Bu çocuklar yetişkin olduklarında başkalarıyla derin ve anlamlı ilişkiler kurabilirler. Hem duygusal hem de fiziksel yakınlıktan keyif alır, bağlılık konusunda endişe duymazlar. Hem kendi ayakları üzerinde durabilir hem de gerektiğinde yardıma ihtiyaç duyduklarında bunu kabul edebilirler.

Kendilerini değerli ve sevilebilir hissederler. Bu da onlara ilişkilerinde güven verir. Diğer insanların duygusal ihtiyaçlarına karşı hassaslardır ve empati yetenekleri gelişmiştir. İlişkilerde anlayışlı ve destekleyicidirler. Sağlıklı sınırlar koyabilirler. Ne aşırı bağımlıdırlar ne de aşırı mesafeli… Dengeli bir bağlılık gösterirler.