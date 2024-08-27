Hangi Bağlanma Stili Sensin?
Hangi Bağlanma Stili Sensin?
Zor zamanlar olur
Nasıl çıkarsan içinden
Omurgan öyle şekillenir
Beni sorarsanız
Bazen cennet yeri
Bazen cehennemin dibi
Evim gibi, evim gibi…
Şarkıdaki dizeler hayat akışını ne güzel anlatır.
Hayatın içinde bizi zorlayan, canımıza okuyan, hayallerimizi uğurladığımız, içimizi burkan ne çok an var düşününce. Bir o kadar da şarkıdaki gibi: “Cennet yeri”.
İkisi de evimiz gibi.
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Zor anlarda nasıl tepkiler veriyoruz? Bu neye göre şekilleniyor?
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Güvenli bağlanan çocuklar, anneleri odadayken rahat ve güvende hissederler.
Gelelim ıssız adam olarak bilinen bağlanma stiline😊
Kaygılı bağlanma stilindeki çocukların ise anneye duyduğu güven tutarsızdır.
Düzensiz bağlanan çocuklar ise tutarsız ve çelişkili davranışlarla karakterize edilir.
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