Halep’ten Şam’a: Savaşın Gölgesinde Bir Ülkenin Yeniden Doğuşu
Halep Havalimanı’na indiğimizde ses önce uzaktan geldi: davul zurnanın üstüne karışan tezahüratlar, çocuk çığlıkları, bavul tekerleklerinin kalabalık zemine sürtünmesi… Bizi beklemiyorlardı; yıllardır görmedikleri akrabalarını, dava arkadaşlarını bekliyorlardı. Yolda tanıştığım Yousef İskoçya’dan gelmişti, ablası Avustralya’dan; on yıl sonra kavuşmuşlardı. Sarılışların, gözyaşlarının arasından bir cümle geçti içimden: İnsan ülkesine sevdiklerine sarılarak döner.
Ama şehir… Güzelim Halep, hâlâ yanık bir sayfa.
Halep’e dönerken Emevi Camii’ne uğruyoruz.
Tartus’ta savaşın gölgesi iyice soluk.
Dört günün sonunda şunu söyleyebilirim: Suriye, yıkılmış şehirlerin ve yeniden kurulan dostlukların ülkesi.
