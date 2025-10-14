Halep’ten Şam’a: Savaşın Gölgesinde Bir Ülkenin Yeniden Doğuşu

2012–2016 arasındaki kuşatma şehrin üçte birini yerle bir etmiş; Eski Şehir’in taş hanları ve medreseleri hâlâ küllerinden doğrulmaya çalışıyor. 11. yüzyıldan kalma Ulu Cami minaresi yıkılmış; restorasyon iskeleleri göğe uzanıyor. Bu tahribat, 21. yüzyılın en yıkıcı kent savaşlarından birinin izleri; tarih taşlarda, boşluklarda konuşuyor. Kuzey mahallelerinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de, SDF bağlantılı yerel unsurların kontrolü sürüyor; zaman zaman gerilen hatlar kısa süre önce yeniden çatışmaya dönünce ülke genelinde bir “tam ateşkes” ilan edildi. Sokakta ise gündelik hayat, tüm kırılganlığıyla akmaya çalışıyor.

El Şam Üniversitesinden eski öğrencim Salahuddin’in ailesi bizi kahvaltıya buyur etti. Savaşın en sert yıllarında Türkiye’ye sığınıp geri dönmüşler. Masada makdus, Halep peyniri, zeytin, zahter; dilde Antep’te, Urfa’da, Adana’da bırakılan arkadaşların isimleri. Türkçeleri pırıl pırıl olan çocuklar “okul ne olacak?” diye soruyor. Barınmanın bile tam oturmadığı bir şehirde eğitim hâlâ en sancılı mevzu. Aralarında Adana LGS birincisi Hasan var; gözündeki ışık, yitirilen yılların telafisini soruyor.

Azez yoluna düşünce manzara yavaşça değişiyor. Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye yaklaştıkça, yol kenarındaki molozların yerini asfalt alıyor; elektrik, su, sağlık hizmetleri düzenli işliyor. Yerel idarelerin ve sivil kuruluşların (özellikle İHH’nın) kurduğu yeni yapılar dikkat çekiyor; El Şam Üniversitesinin kampüsünde bugün 2.500 öğrenci var, çadırlardan üniversitelere uzanan bir yeniden başlama hikâyesi.