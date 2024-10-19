Hadise'den Tutun da Hakan Kurtaş'a Kadar 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmine Ünlülerden Tepkiler Geldi
Hadise'den Tutun da Hakan Kurtaş'a Kadar 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filmine Ünlülerden Tepkiler Geldi
BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın galası dün akşam yapıldı. Galaya ünlüler dünyasından pek çok isim katıldı. Alkışların koptuğu gecede ünlüler filmle ilgili düşüncelerini mikrofonlara açıkladı.
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Salih Bademci, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Melis Sezen, Birce Akalay, Okan Yalabık, Mehmet Özgür ve Şifanur Gül gibi harika oyuncuların kadroda olduğu 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin galası dün akşam yapıldı.
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25 Ekim Cuma günü vizyona girecek filmin galasına sanat ve eğlence dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Galaya katılan ünlüler hem çok eğlendiklerini hem de hüzünlendiklerini dile getirdi.
Hadise "Herkes bu filmi izlemeli", Rıza Kocaoğlu "Umut veren film", Hakan Kurtaş "Bu hikayenin içinde olan herkesle gurur duyuyorum" ve Mahir İpek "Muhteşem" yorumlarını yaptı. Ünlülerin yorumlarını buradan izleyebilirsiniz:
BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 8 hafta boyunca Ankara'da çekildi. Film Türkiye'nin 1930'lu yıllarda girdiği modernleşme sürecini konu alıyor. Ertan Saban ise Mustafa Kemal Atatürk rolünü canlandırıyor.
Peki siz 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...
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