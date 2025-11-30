onedio
Günümüzün En İyi ‘Dertleşmelik’ Şarkıları

30.11.2025 - 12:01

Bazen arkadaşlar da yetmez. O an sadece bir şarkı açarsın, içindeki tüm cümleleri senin yerine söyler. Kimseye anlatamadığın her şey, melodinin içinde yankılanır. İşte o anlarda seni en iyi anlayacak 11 dert ortağını bir araya getirdik.

1. Piiz – Fırtınam

2. Emre Aydın – Beni Vurup Yerde Bırakma

3. Cem Adrian – Sana Sarılınca

4. Teoman – Paramparça

5. Sena Şener – Ölsem

6. Sezen Aksu – İki Gözüm

7. Şebnem Ferah – Sil Baştan

8. Toygar Işıklı – Korkuyorum

9. Gaye Su Akyol – Bir Yaralı Kuştum

10. Mor ve Ötesi – Anlatamıyorum

11. Can Ozan – Ağlama Ben Ağlarım

