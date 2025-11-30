Günümüzün En İyi ‘Dertleşmelik’ Şarkıları
Bazen arkadaşlar da yetmez. O an sadece bir şarkı açarsın, içindeki tüm cümleleri senin yerine söyler. Kimseye anlatamadığın her şey, melodinin içinde yankılanır. İşte o anlarda seni en iyi anlayacak 11 dert ortağını bir araya getirdik.
1. Piiz – Fırtınam
2. Emre Aydın – Beni Vurup Yerde Bırakma
3. Cem Adrian – Sana Sarılınca
4. Teoman – Paramparça
5. Sena Şener – Ölsem
6. Sezen Aksu – İki Gözüm
7. Şebnem Ferah – Sil Baştan
8. Toygar Işıklı – Korkuyorum
9. Gaye Su Akyol – Bir Yaralı Kuştum
10. Mor ve Ötesi – Anlatamıyorum
11. Can Ozan – Ağlama Ben Ağlarım
