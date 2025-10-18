onedio
Güllü'nün Vefatının Ardından "Cinayeti Çözdüm" Diyen Kobra Murat Özür Diledi

Güllü’nün Vefatının Ardından “Cinayeti Çözdüm” Diyen Kobra Murat Özür Diledi

Elif Sude Yenidoğan
18.10.2025 - 15:02

Evinde dengesini kaybederek camdan düşen Güllü’nün ölümü sansasyon yaratmıştı. Ölümüyle ilgili cinayet şüpheleri gündemdeydi ve Kobra Murat da “cinayeti çözdüm” sözleriyle açıklama yapmıştı. İddiaların ardından Güllü’nün oğlu Kobra Murat için suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdiyse Kobra Murat’tan açıklama geldi ve özür diledi. Gelin detaylara geçelim!

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül'de Yalova'da hayatını kaybetmişti.

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül’de Yalova’da hayatını kaybetmişti.

Evinde camdan düşerek vefat eden Güllü’nün ölümüne dair sosyal medyada birçok iddia yer almıştı. Gözler çocuklarına çevrilmişti. Kobra Murat da “cinayeti çözdüm” demiş ve Güllü’yü kızının arkadaşının ittiğini iddia etmişti. Güllü’nün oğlu ise Kobra Murat için suç duyurusunda bulunmuştu.

Kobra Murat dedikleri için “yanlış anlaşıldım” diyerek özür videosu yayınladı. 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
