Güllü’nün Vefatının Ardından “Cinayeti Çözdüm” Diyen Kobra Murat Özür Diledi
Evinde dengesini kaybederek camdan düşen Güllü’nün ölümü sansasyon yaratmıştı. Ölümüyle ilgili cinayet şüpheleri gündemdeydi ve Kobra Murat da “cinayeti çözdüm” sözleriyle açıklama yapmıştı. İddiaların ardından Güllü’nün oğlu Kobra Murat için suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdiyse Kobra Murat’tan açıklama geldi ve özür diledi. Gelin detaylara geçelim!
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü, 26 Eylül’de Yalova’da hayatını kaybetmişti.
Kobra Murat dedikleri için “yanlış anlaşıldım” diyerek özür videosu yayınladı. 👇
