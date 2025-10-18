Güllü’nün Vefatının Ardından “Cinayeti Çözdüm” Diyen Kobra Murat Özür Diledi

Evinde camdan düşerek vefat eden Güllü’nün ölümüne dair sosyal medyada birçok iddia yer almıştı. Gözler çocuklarına çevrilmişti. Kobra Murat da “cinayeti çözdüm” demiş ve Güllü’yü kızının arkadaşının ittiğini iddia etmişti. Güllü’nün oğlu ise Kobra Murat için suç duyurusunda bulunmuştu.