Güllü'nün Ölümüyle İlgili Soruşturmada Sultan Nur Ulu'nun İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı

Nihat Uludağ'ın aktardığına göre 'Sultan Nur Ulu'nun ifadesine göre, olay günü Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte sabah saatlerinde Yalova’ya gittiler. Burada Burçin isimli bir avukat arkadaşlarıyla buluştular. İddiaya göre, Tuğyan’ın çocuğu için bakıcı arayışı gündeme geldi. Ayrıca cep telefonunun e-posta ve SIM kaydıyla ilgili sorunlar yaşandığı, bu nedenle telefonla ilgili bazı işlemler yapıldığı ifade edildi. Bu anlatımların Tuğyan’ın ifadesiyle büyük ölçüde örtüştüğü vurgulandığı belirtildi.

Günün ilerleyen saatlerinde eve döndüklerini belirten Sultan, Güllü’nün kendilerine yemek söylediğini, ardından salonda televizyon açarak film izlediklerini anlattı. Bu sırada Tuğyan’ın görüntülü görüşme yaptığı bir kişiyle sık sık tartıştığı, sürekli odaya girip çıktığı ve Güllü’nün bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi. Güllü’nün “Filmin içine ettiniz” diyerek kızdığı ifade edildi. Daha sonra müzik açıldığı, dans ettikleri ve bu anların video kaydının alındığı belirtildi. Sultan, bu görüntülerin daha sonra arkadaşlarıyla paylaşıldığını, Güllü’nün o gece keyifli ve mutlu olduğunu söyledi. Bu nedenle aralarında herhangi bir tartışma ya da husumet bulunmadığını savundu.

Saat 01.20 sıralarında yatmak üzere küçük odaya geçtiklerini belirten Sultan, Tuğyan’ın daha sonra mutfağa gittiğini ve Güllü ile birlikte pırasa yemeği yediğini ifade etti. Güllü’nün o gün pırasa yediği, Tuğyan ve Sultan’ın ise dışarıdan yemek söyledikleri aktarıldı.

Olay anına ilişkin bölümde Sultan, saç ördüklerini, Tuğyan’ın Roman havası müzik açılmasını istediğini ve Güllü’nün tuvalete gittiğini söyledi. Tuvaletten çıkarken Tuğyan’ın, Güllü’nün en sevdiği şarkı olan “Malkata”nın açılmasını istediğini belirtti. Sultan, bu şarkının Güllü’nün sahne performanslarında da genellikle son parça olarak çaldırdığı bir eser olduğunu vurguladı.

Şarkının açılmasının ardından Güllü’nün “O ne lan?” diyerek odaya girdiğini, dans etmeye başladığını ve Sultan’dan da oynamasını istediğini aktardı. Güllü’nün daha sonra pencereye doğru yöneldiği, bu sırada Tuğyan’ın yatakta cam kenarında oturduğu belirtildi.Sultan’ın ifadesine göre, Güllü pencereye bakarken Tuğyan ayağa kalktı, onu poposunun altından tutarak kaldırdı ve aşağı doğru itti. Ardından Sultan’a “Koş” dedi. Sultan, büyük bir korku yaşadığını, Tuğyan’ın suçu kendisine atmasından endişe ettiği için o an sessiz kaldığını ifade etti. “Annesine bunu yapan bana ne yapmaz” diye düşündüğünü söyledi.

Sultan, bu olaydan kısa süre sonra durumu Avukat Burçin’e anlattığını, ayrıca Bircan isimli başka bir arkadaşına da olayı aktardığını belirtti. Tanık ifadelerinde de Sultan’ın, Tuğyan’ın suçu başkasının üzerine yıkmasından korktuğunu dile getirdiği yer aldı.

Uzmanlar, Sultan Nur Ulu’nun ifadesindeki “poposunun altından tutarak kaldırdı ve aşağı itti” sözlerinin, bilirkişi raporlarıyla örtüştüğüne dikkat çekiyor. Bilirkişi raporlarında, diz üstü bölgeden yapılan bir itme sonucu düşme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirmesi yer alıyor. Davayla ilgili yeni delil ve ses kayıtlarının da incelemeye alınması bekleniyor.'