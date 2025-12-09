Gözlük Takma Derdi Bitiyor mu? Türünün İlk Örneği İlaç ile Görme Kaybı Giderildi!
Milyonlarca yetişkini etkileyen Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (YBMD), merkezi görme alanının giderek bulanıklaşmasına yol açıyor. Mevcut tedaviler ise çoğunlukla hastalığın ilerleyişini yalnızca yavaşlatabiliyor. Peki bu hastalığın tamamen iyileşmesini sağlayacak bir yöntem mümkün mü? Bilim dünyası, durumu tersine çevirebilecek çığır açıcı bir tedaviyle bu alanda önemli bir adım attı.
Detaylar 👇
Gözdeki hasarın güvenli bir şekilde onarılabileceği klinik olarak kanıtlandı.
Faz 1/2a çalışmalarından da olumlu ilk bulgular kaydedildi.
Tedavi, göz bankasından temin edilen ve yeni RPE hücreleri üretebilen kök hücrelerin cerrahi olarak nakledilmesini içeriyor.
