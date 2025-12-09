Gözlük Takma Derdi Bitiyor mu? Türünün İlk Örneği İlaç ile Görme Kaybı Giderildi!

Her katılımcıya, en kötü durumdaki gözlerinin makula bölgesinin altına tek bir enjeksiyonla nispeten düşük bir doz olan 50.000 RPE kök hücresi verildi. Cerrahi işlemlerde sık rastlanan birkaç komplikasyon dışında, kök hücrelerin kendisinden kaynaklanan olumsuz bir etki yaşanmadı.

En dikkat çekici bulgu ise, tedavi uygulanan gözde fark edilebilir derecede görme iyileşmesi görülmesiydi. Başlangıçta en düşük görme seviyesine sahip üç katılımcı, tedaviden bir yıl sonra göz muayene tablosunda ortalama 21 harf daha fazla okuyabildi.

Araştırmacılar şu anda daha yüksek dozlarda (150.000 ve 250.000 hücre) tedavi edilen hastaları izlemeyi sürdürüyor. Bu dozların da güvenli olduğunun kanıtlanması, tedavinin gelecekte nasıl ölçeklendirileceğini belirlemede kritik önem taşıyacak.