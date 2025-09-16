Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

“Zaman geldi… Bırakmak için, başlamak için, iyileşmek için.”

Gölgeyle yüzleş, ışığınla yeniden doğ.

Kaçtığın her şey bu hafta seni bulacak.

Tutulma seni arındıracak, dönüştürecek.

Şifa; beden, zihin ve ruh üçgeninde seni bekliyor.

İlişkilerde aynalanmalar, iç dünyada derin temizlik.

Gökyüzü fısıldıyor: