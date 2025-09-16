onedio
Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

etiket Gökyüzünün Bu Hafta Bizlere Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
16.09.2025 - 16:55

“Zaman geldi… Bırakmak için, başlamak için, iyileşmek için.”

Gölgeyle yüzleş, ışığınla yeniden doğ.

Kaçtığın her şey bu hafta seni bulacak.

Tutulma seni arındıracak, dönüştürecek.

Şifa; beden, zihin ve ruh üçgeninde seni bekliyor.

İlişkilerde aynalanmalar, iç dünyada derin temizlik.

Gökyüzü fısıldıyor:

“Kendini unuttuğun yerden kendini hatırla.”

Koç Burcu

Koç Burcu

Duygunla kal, yüzleş, iyileş.

İş, sağlık, düzen alanında yenilik var.

Tutulma seni yeniden yapılandırıyor.

Yeni bir sen için: şimdi başla.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Kalbini sadeleştir, neşene dön.

Aşk, çocuk, yaratıcılık konularında sıfırlanma.

Sevgi artık görev değil, seçim olacak.

Tutulma: İçindeki çocuğa yeniden “merhaba” de.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İfade et, susma, içindekini konuş.

Ev, aile, aidiyet konularında yeniden yapılanma.

Tutulma: İçsel huzurun dış dünyayı şekillendirmesi.

Kendine bir iç ev kur.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Sözlerin senin şifan.

Yaz, anlat, konuş…

Kardeşler, yakın çevre, eğitimle ilgili yeni başlangıçlar.

Tutulma: Sesini yeniden buldurur.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Özdeğerin dışarıdan değil, içinden.

Maddi konularda sıfırlanma.

Ne kazandığından çok neye değer verdiğin önemli.

Tutulma: Yeni kazanç, yeni güven.

Başak Burcu

Başak Burcu

Bu kez kendin için başla.

Tutulma senin burcunda.

Kimliğini, bedenini, hayat yönünü yeniden tanımlıyorsun.

Artık yeterlisin. Olduğun halinle.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

İç sesin konuşuyor, sessizliği dinle.

Tutulma seni kapanışa, içsel temizlik ve spiritüel arınmaya götürüyor.

Merkür burcunda: Zihnin net, yüreğin açık.

Kapanan döngüler, yeni benliğe yer açar.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Gerçek bağ, samimiyetle başlar.

Dostluklar, sosyal çevre ve hedefler sıfırlanıyor.

Yalnız kalmak değil, doğru kişilerle yürümek önemli.

Tutulma: Yeni çevre, yeni vizyon.

Yay Burcu

Yay Burcu

Zirve seni çağırıyor.Kariyer, toplum önü, unvan, hedef…

Tutulma seni büyütmek için geldi.

Sahiplen, adım at, lider ol.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Bildiğini bırak, bilmediğini keşfet.

Eğitim, yurt dışı, vizyon, inanç…

Tutulma: Ufkun değişirse hayatın değişir.

Yola çık, kendine doğru.

Kova Burcu

Kova Burcu

Güç bırakınca başlar.

Maddi–manevi bağlar, krizler, dönüşüm…

Tutulma: En derin korkuların, en büyük gücünü açar.

Yıkılma değil, yeniden doğuş.

Balık Burcu

Balık Burcu

Yalnız sevme, birlikte yürü.

Evlilik, ortaklık, ilişkiler…

Tutulma: “Biz” bilinciyle kurulan bağları destekliyor.

Gerçek sevgi, dengenin içinden doğar.

Son Söz

Son Söz

Bu hafta gökyüzü şöyle diyor:

“Her şey tam zamanında oluyor. Bırak gitsin, izin ver gelsin.”

Evet, evet, evet. Şükür ve kabuldeyim.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

