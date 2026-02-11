Gökyüzünden Mesajınız Var: Yılın İlk Tutulması Geliyor

Bu ay gökyüzü, sıradan bir başlangıçtan çok daha fazlasını anlatıyor.

Ay ve Güneş, 28 derece 56 dakika Kova burcunda kavuşarak hem Yeni Ay’ı hem de halka şeklinde bir Güneş tutulmasını aynı anda başlatıyor.

Bu kavuşum, yalnızca bireysel niyetler için değil, kolektif bilinç için de yeni bir döngünün kapısını açıyor.

Üstelik bu Yeni Ay, birçok Asya kültüründe yenilenme ve kader sıfırlaması anlamına gelen Ay Yeni Yılı ile de aynı zamana denk geliyor.

Bu tutulmanın kolektif teması çok net.

Su Yılanı Yılı kapanıyor.

Ateş Atı Yılı başlıyor.