Gökyüzünden Mesajınız Var: Yılın İlk Tutulması Geliyor

Artan sezgisel algı
Canlı rüyalar ve ani içgörüler
Sessizlik ihtiyacı ve içe çekilme isteği
Medya ve dijital platformlarda önemli gelişmeler
Eğitim, yayıncılık ve sosyal ağların öne çıkması
Bilinç araştırmaları, yapay zekâ, uyku çalışmaları ve sinir sistemi teknolojilerinde hızlanma
Siber güvenlik, veri ihlalleri ve sistem açıklarının daha görünür hâle gelmesi
Şefkat, gerçeklik ve iç merkezde kalma ihtiyacının artması
Burç Gruplarına Mesaj
Sabit Burçlar
Boğa, Aslan, Akrep, Kova
Kimliğiniz, ilişkileriniz, yaşam yönünüz ve toplumsal rolünüz test ediliyor.
Artık eski bir versiyonunuzun üzerine kurulmuş alanlara tutunamazsınız.
Kendinizi görme biçiminiz değişiyor.
İlişkiler gerçek hesap verebilirlik istiyor.
Hayat amacınız özgünlük talep ediyor.
Öz saygı teması çok güçlüdür.
Bekleyin.
Görünüm ve kimlik değişimleri
Taşınma ve yenileme kararları
Aile konularının açığa çıkması
İlişkilerde dönüm noktaları
Kariyer duyuruları
Liderlik değişimleri
Kamusal görünürlüğün artması
Değişken Burçlar
İkizler, Başak, Yay, Balık
Zihinsel kalıplarınız kökten değişiyor.
Kaçındığınız alışkanlıklar, eski inanç sistemleri ve kendinize anlattığınız hikâyeler artık sürdürülemez hâle geliyor.
Zihinsel ve ruhsal temizlik zamanıdır.
Bekleyin.
Bakış açınızı değiştiren konuşmalar
Sözleşmeler ve evraklar
Günlük düzen ve iş koşullarında değişiklikler
Tükenmişlik uyarıları
Sağlıkla ilgili fark edişler
Yoğun rüyalar
Eski anıların yüzeye çıkması
Eğitim ve seyahat planlarında değişimler
Kardinal Burçlar
Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak
Geliriniz, kaynaklarınız, üretim gücünüz ve topluluktaki yeriniz yeniden tanımlanıyor.
Artık karşılığı olmayan ilişkilere ve projelere akamazsınız.
Arzu, değer ve sınır teması çok güçlüdür.
Bekleyin.
Finansal düzenlemeler
Yeni gelir fikirleri
Yaratıcı projelerin başlaması
Romantik ve duygusal bağlarda değişimler
Gruplara katılma ya da ayrılma
Arkadaşlık dönüşümleri
Liderlik rolü üstlenme
Bu Tutulma Gerçeği Yeniden İcat Etmez, Gerçeği Görünür Kılır
Tutulmalar, sonucu zorlamak için değil, zaten hareket hâlinde olan kader çizgisini açığa çıkarmak için çalışır.
Bu süreçte;
aşırı niyet çalışmaları,
yoğun tezahür uygulamaları,
zorlayıcı spiritüel müdahaleler
önerilmez.
Çünkü tutulmalar bireysel iradeden çok daha büyük sistemlerle çalışır.
Şu an yapılması gereken çok nettir.
Mevcut olmak.
Esnek kalmak.
Olanı gözlemlemek.
Sinir sistemine uyum alanı açmak.
Gelecek zaten yerleşiyor.
Sizin göreviniz, ortaya çıktıkça ona açık kalmaktır.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA