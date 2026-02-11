onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Gökyüzünden Mesajınız Var: Yılın İlk Tutulması Geliyor

etiket Gökyüzünden Mesajınız Var: Yılın İlk Tutulması Geliyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.02.2026 - 15:39

Bu ay gökyüzü, sıradan bir başlangıçtan çok daha fazlasını anlatıyor.

Ay ve Güneş, 28 derece 56 dakika Kova burcunda kavuşarak hem Yeni Ay’ı hem de halka şeklinde bir Güneş tutulmasını aynı anda başlatıyor.

Bu kavuşum, yalnızca bireysel niyetler için değil, kolektif bilinç için de yeni bir döngünün kapısını açıyor.

Üstelik bu Yeni Ay, birçok Asya kültüründe yenilenme ve kader sıfırlaması anlamına gelen Ay Yeni Yılı ile de aynı zamana denk geliyor.

Bu tutulmanın kolektif teması çok net.

Su Yılanı Yılı kapanıyor.

Ateş Atı Yılı başlıyor.

Su Yılanı'ndan Ateş Atı'na

Su Yılanı'ndan Ateş Atı'na

Ruhsal simyadan bedensel aktivasyona geçiş

Su Yılanı enerjisi içe dönüktü.

Sessizdi. Derindi. Görünmeyen katmanlarda çalışıyordu.

Geçtiğimiz yıl boyunca dönüşüm, çoğu insan için gözle görülür değil, ruhun en iç köşelerinde gerçekleşti.

Eski kimlikler, eski kalıplar ve eski bağlar yavaş yavaş çözüldü.

Yılan derisini sessizce bırakır.

Şimdi ise sahneye Ateş Atı enerjisi çıkıyor.

Ateş enerjisi içsel değil, dışsal çalışır.

Harekete geçirir. Aktivasyon yaratır. Bedene indirir.

Su çözer.

Ateş başlatır.

Bu geçiş, farkındalıktan eyleme geçiştir.

Ama Bu Ortalama Yeni Bir Ay Değil

Bu gökyüzü olayı bir halka Güneş tutulmasıdır.

Gökyüzünde adeta bir ateş halkası açılır.

Astrolojik olarak bu tutulma son derece kritik bir eşiği temsil eder.

Çünkü bu tutulma ile birlikte Aslan Kova ekseni boyunca 2028 yılına kadar sürecek yeni bir tutulma serisi başlar.

Bu, kolektif kader çizgisinde yeni bir hikâyenin başlangıcıdır.

Bu tutulmanın ana odak alanları çok nettir.

Kendini ifade etme

Topluluklar ve sosyal çevre

Sosyal ağlar

Teknoloji

Kolektif bilinç

Kişisel yeniden markalaşma

Tutulma Neden Bu Kadar Güçlü

Tutulma Neden Bu Kadar Güçlü

Her Yeni Ay yeni bir sayfa açar.

Ancak Güneş tutulmaları o sayfayı kader defterine yazar.

Bu tutulma;

değişimi hızlandırır,

olan biteni görünür kılar,

önümüzdeki aylarda açılacak olay zincirini başlatır.

Özellikle bu tutulmadan, Ağustos ayında gerçekleşecek Aslan Güneş tutulmasına kadar olan dönem, güçlü bir yeniden yapılanma sürecidir.

Kova'nın Geç Derecelerinde Bir Kader Kapısı

Bu Yeni Ay, Kova burcunun geç derecelerinde gerçekleşiyor.

Bu alan, astrolojide algının sıradan sınırlarının ötesine açılan özel bir farkındalık bölgesidir.

Bu noktada görmek, yalnızca gözle değil, bilinçle olur.

Görünmeyen kalıplar fark edilir.

Olayların ardındaki düzen açığa çıkar.

Hayata daha yüksek bir bakış açısından bakabilme becerisi gelişir.

Şu an çok önemli bir gerçek ortaya çıkıyor.

Ve ilerleyebilmek için önce bunun tanınması gerekiyor.

Sabit Burçlar İçin Bu Tutulma Çok Daha Kişisel

Boğa

Aslan

Akrep

Kova

Bu burçlarda güçlü yerleşimleri olanlar için bu tutulma, doğrudan kişisel kader alanına dokunur.

Hayatın uzun süredir durağan kalan alanlarında çözülmeler başlar.

Ertelenmiş değişimler artık kaçınılamaz hâle gelir.

Kova Neyi Temsil Eder

Kova Neyi Temsil Eder

Kova sembolde su taşısa da bir su burcu değildir.

Bir hava burcudur.

Kova’nın taşıdığı su, duygu değil bilinçtir.

Bilgi

Farkındalık

İçgörü

Devrimci düşünce biçimleri

Kova geleneği değil, sistemi sorgular.

Duygusal bağlılığı değil, yapısal işlevselliği inceler.

İnsanlığın ortak hayali ile ilgilenir.

Kova'nın Yöneticileri Ne Anlatıyor

Kova’nın klasik yöneticisi yapı ve sistem gezegenidir.

Modern yöneticisi ise ani değişim ve uyanış gezegenidir.

Bu ikili birlikte şunu anlatır.

Modası geçmiş sistemleri görmek

İşe yaramayan düzenleri fark etmek

Ve onları dönüştürmek

Dışarıdan kaos gibi görünse bile bu süreç, aslında bireysel ve kolektif özgürlüğü geri kazandırır.

Kova’nın en yüksek ifadesi, ilahi sevgiyi kendine yöneltebilme kapasitesidir.

Kendini sabote eden alışkanlıkları fark edip özgürleşmek

Kendi içindeki sevgi alanını genişletmek

Bu Tutulma Neden Kolektif Açıdan Çok Önemli

Bu tutulma yalnızca bireysel hayatları değil, kolektif zihni de aktive eder.

Fikirler nasıl yayılıyor

Sistemler nasıl tepki veriyor

Bireysel seçimler kolektifi nasıl etkiliyor

Tüm bu başlıklar görünür hâle gelir.

Küçük bir algı değişimi, çok büyük yön değişiklikleri yaratabilir.

Bu tutulmada asıl vurgu, olanlara tepki vermek değil, olayların neden bu şekilde geliştiğini anlayabilmektir.

Evrimsel Bir Zihin Değişimi Başlıyor

Evrimsel Bir Zihin Değişimi Başlıyor

Bu tutulma, egonun ve gururun çok ince ama derin bir geri çekilişini temsil eder.

Artık bireyselliği, kolektif gerçek pahasına yüceltmek zorunda değiliz.

Rekabet yerine katılım

Hükmetmek yerine dinlemek

Kanıtlamak yerine anlamak

Zihin işbirlikçi hâle gelir.

Farkındalık, benliğin ötesine taşar.

Tutulma Geçişleri

Kolektif zihnin dinamik aktivasyonu

Güneş’in tutulmaya eşlik etmesi, farkındalığı maksimum seviyeye taşır.

Birçok insan;

özerklik ihtiyacı,

kendini yeniden tanımlama isteği,

bastırılmış yönlerini açığa çıkarma cesareti

hisseder.

Bu tutulma, kişisel yeniden markalaşmayı güçlü biçimde destekler.

Venüs etkisi

Değerler, ilişkiler, kaynaklar ve öncelikler gündeme gelir.

Artık daha dürüst olmak gerekir.

Neye zaman ayırıyorsun

Nereye enerjini veriyorsun

Hangi sistemleri besliyorsun

Mars etkisi

Son dönemde yapılan seçimler zaten hareketi başlatmıştır.

Tutulmalar ateşin nerede başladığını değil, nereye doğru aktığını gösterir.

Enerji;

bağımsızlık,

inovasyon,

toplumsal dönüşüm

alanlarına yönelir.

Uranüs kare etkisi

Beklenmedik gelişmeler, ani fark edişler ve sarsıcı uyanışlar yaşanabilir.

Mevcut sistemlerdeki zayıf noktalar açığa çıkar.

Amaç yıkmak değildir.

Daha gerçekçi ve sürdürülebilir alternatifler yaratmaktır.

Kova Tutulması Bizi Nasıl Etkileyecek

Bu tutulma ilk olarak zihinsel ve sosyal sinir sistemini etkiler.

Modası geçmiş düşünme biçimleri

Eski kimlikler

Artık taşınamayan roller

net şekilde görünür olur.

Birçok kişi;

aşırı uyarılmış,

huzursuz,

zihinsel olarak yorgun

hissedebilir.

Sebep, hayatın yoğunluğu değil, bazı düşünce kalıplarının artık çalışmamasıdır.

Duygusal aşırı yüklenme, insanları memnun etme eğilimi ve söylenmemiş beklentiler çözülmeye başlar.

Hayatta kalma temelli yaşam biçimi, sinir sistemi tarafından artık taşınamaz hâle gelir.

Bu bir çöküş değildir.

Bu, yön değiştirme çağrısıdır.

Ne Beklemeli

Ne Beklemeli

Artan sezgisel algı

Canlı rüyalar ve ani içgörüler

Sessizlik ihtiyacı ve içe çekilme isteği

Medya ve dijital platformlarda önemli gelişmeler

Eğitim, yayıncılık ve sosyal ağların öne çıkması

Bilinç araştırmaları, yapay zekâ, uyku çalışmaları ve sinir sistemi teknolojilerinde hızlanma

Siber güvenlik, veri ihlalleri ve sistem açıklarının daha görünür hâle gelmesi

Şefkat, gerçeklik ve iç merkezde kalma ihtiyacının artması

Burç Gruplarına Mesaj

Sabit Burçlar

Boğa, Aslan, Akrep, Kova

Kimliğiniz, ilişkileriniz, yaşam yönünüz ve toplumsal rolünüz test ediliyor.

Artık eski bir versiyonunuzun üzerine kurulmuş alanlara tutunamazsınız.

Kendinizi görme biçiminiz değişiyor.

İlişkiler gerçek hesap verebilirlik istiyor.

Hayat amacınız özgünlük talep ediyor.

Öz saygı teması çok güçlüdür.

Bekleyin.

Görünüm ve kimlik değişimleri

Taşınma ve yenileme kararları

Aile konularının açığa çıkması

İlişkilerde dönüm noktaları

Kariyer duyuruları

Liderlik değişimleri

Kamusal görünürlüğün artması

Değişken Burçlar

İkizler, Başak, Yay, Balık

Zihinsel kalıplarınız kökten değişiyor.

Kaçındığınız alışkanlıklar, eski inanç sistemleri ve kendinize anlattığınız hikâyeler artık sürdürülemez hâle geliyor.

Zihinsel ve ruhsal temizlik zamanıdır.

Bekleyin.

Bakış açınızı değiştiren konuşmalar

Sözleşmeler ve evraklar

Günlük düzen ve iş koşullarında değişiklikler

Tükenmişlik uyarıları

Sağlıkla ilgili fark edişler

Yoğun rüyalar

Eski anıların yüzeye çıkması

Eğitim ve seyahat planlarında değişimler

Kardinal Burçlar

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Geliriniz, kaynaklarınız, üretim gücünüz ve topluluktaki yeriniz yeniden tanımlanıyor.

Artık karşılığı olmayan ilişkilere ve projelere akamazsınız.

Arzu, değer ve sınır teması çok güçlüdür.

Bekleyin.

Finansal düzenlemeler

Yeni gelir fikirleri

Yaratıcı projelerin başlaması

Romantik ve duygusal bağlarda değişimler

Gruplara katılma ya da ayrılma

Arkadaşlık dönüşümleri

Liderlik rolü üstlenme

Bu Tutulma Gerçeği Yeniden İcat Etmez, Gerçeği Görünür Kılır

Tutulmalar, sonucu zorlamak için değil, zaten hareket hâlinde olan kader çizgisini açığa çıkarmak için çalışır.

Bu süreçte;

aşırı niyet çalışmaları,

yoğun tezahür uygulamaları,

zorlayıcı spiritüel müdahaleler

önerilmez.

Çünkü tutulmalar bireysel iradeden çok daha büyük sistemlerle çalışır.

Şu an yapılması gereken çok nettir.

Mevcut olmak.

Esnek kalmak.

Olanı gözlemlemek.

Sinir sistemine uyum alanı açmak.

Gelecek zaten yerleşiyor.

Sizin göreviniz, ortaya çıktıkça ona açık kalmaktır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

