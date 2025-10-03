onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gökten Alev Yağdı: Çin'deki Drone Gösterisinde Çıkan Arıza Sonucunda Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Gökten Alev Yağdı: Çin'deki Drone Gösterisinde Çıkan Arıza Sonucunda Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 00:10

İçerik Devam Ediyor

Çin, son yıllarda devasa drone ışık gösterileriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Bu gösteriler, geleneksel havai fişeklerin yerine çevre dostu ve etkileyici alternatifler olarak öne çıkıyor. Ancak, bu büyük gösteriler bazen teknik aksaklıklar veya dış müdahaleler nedeniyle beklenmedik kazalara yol açabiliyor.

@WeReporter'ın paylaşımına göre, Çin’de bir drone gösterisi kontrolden çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çin, drone teknolojisini büyük ölçekli ışık gösterileri için kullanma konusunda öncü bir ülke.

Çin, drone teknolojisini büyük ölçekli ışık gösterileri için kullanma konusunda öncü bir ülke.

2024 yılında Shenzhen Bay Park'ta 10.197 drone ile gerçekleştirilen gösteri, Guinness Dünya Rekoru'na aday gösterildi. Bu gösterilerde, dronlar senkronize bir şekilde hareket ederek etkileyici figürler oluşturuluyor. 2025 yılında 12.000 drone ile yapılan bir gösteriyle dev bir ejderha figürü oluşturulmuş, izleyenleri büyülemişti.

Çin'de merkezi bilgisayar arızası nedeniyle bir drone gösterisinde büyük bir kaza yaşandığı bu anlarla ortaya çıktı.

Çin'de merkezi bilgisayar arızası nedeniyle bir drone gösterisinde büyük bir kaza yaşandığı bu anlarla ortaya çıktı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. @WeReporter'ın yaptığı paylaşımda gökten kıvılcımların düştüğü anlar kameralar tarafından kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı ortaya çıktı.

İşte o görüntüler:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın