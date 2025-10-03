Gökten Alev Yağdı: Çin'deki Drone Gösterisinde Çıkan Arıza Sonucunda Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Çin, son yıllarda devasa drone ışık gösterileriyle dünya çapında dikkat çekiyor. Bu gösteriler, geleneksel havai fişeklerin yerine çevre dostu ve etkileyici alternatifler olarak öne çıkıyor. Ancak, bu büyük gösteriler bazen teknik aksaklıklar veya dış müdahaleler nedeniyle beklenmedik kazalara yol açabiliyor.
@WeReporter'ın paylaşımına göre, Çin’de bir drone gösterisi kontrolden çıktı.
Çin, drone teknolojisini büyük ölçekli ışık gösterileri için kullanma konusunda öncü bir ülke.
Çin'de merkezi bilgisayar arızası nedeniyle bir drone gösterisinde büyük bir kaza yaşandığı bu anlarla ortaya çıktı.
İşte o görüntüler:
