Giyim Sektöründe Deprem! 106 Yıllık Dünyaca Ünlü Giyim Markası 200 Mağazasını Kapatma Kararı Aldı

Ali Can YAYCILI
05.02.2026 - 20:30

ABD’nin en köklü dış giyim markalarından Eddie Bauer, ağır mali kriz nedeniyle üçüncü kez iflas koruma sürecine giriyor. Kuzey Amerika’daki 200 mağazasını kapatma kararı alan asırlık dev, fiziksel mağazacılığa veda ederek yoluna e-ticaret ve lisans anlaşmalarıyla devam edecek.

ABD perakende sektörünün sembol isimlerinden 106 yıllık Eddie Bauer, ekonomik türbülansı aşamayarak yeniden iflas masasına oturuyor.

ABD perakende sektörünün sembol isimlerinden 106 yıllık Eddie Bauer, ekonomik türbülansı aşamayarak yeniden iflas masasına oturuyor.

Geçmişte iki kez benzer süreçlerden geçen şirket, bu kez radikal bir dönüşüm planlıyor. Hazırlanan yeni plan kapsamında markanın Kuzey Amerika’daki yaklaşık 200 mağazası tamamen kapatılacak. Sektörde 'mağazacılığın sonu' olarak yorumlanan bu adım, köklü markanın artık sadece internet satışları ve lisanslı kanallar üzerinden müşterilerine ulaşacağı anlamına geliyor.

Eddie Bauer için finansal darboğaz yeni bir durum değil. Şirketin iflasla imtihanı ilk olarak 2003 yılında ana kuruluşu Spiegel Inc.’in mali çöküşüyle başlamıştı. 2005 yılında bağımsız bir yapıya kavuşarak küllerinden doğmaya çalışan marka, çok geçmeden 2009 küresel krizinin kurbanı oldu. Satışların dibe vurması ve biriken borçlar nedeniyle ikinci kez iflas koruma isteyen şirket, Golden Gate Capital tarafından satın alınarak kurtarılmıştı. Ancak son gelen haberler, aradan geçen yılların ardından markanın üçüncü kez aynı kaderle yüzleştiğini gösteriyor.

Ocak ayı sonunda netleşen bilgilere göre, iflas süreci sadece mali bir yapılanma değil, aynı zamanda fiziksel bir çekilme operasyonu olacak. ABD pazarındaki vitrinlerini tek tek kapatacak olan şirket, sadece Japonya’daki mağazalarını bu operasyonun dışında tutacak. Uzmanlar, Eddie Bauer’ın bu hamlesini klasik perakendecilikten kaçışın bir sembolü olarak görüyor. Şirket, yüksek işletme maliyetli dükkanlar yerine, daha az maliyetli olan e-ticaret ve toptan satış modellerine odaklanarak ismini yaşatmayı hedefliyor.

