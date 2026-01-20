Giray Ercenk: Toroslar'ın Hüzünlü Ezgisi, Zamanın Sonsuz Nakaratı
Toroslar'ın rüzgârı esti, esti de esti, bir ağıt gibi derin, Dağların zirvesinden indi vadilere, gözyaşı gibi süzülerek. Giray Ercenk göçtü gitti, 81 bahar kaldı geride, soluk soluğa, ama ruhu kaldı burada, Yörük çadırlarının dumanında, eski yolların tozunda. 19 Ocak'ta sustu kalbi, kışın soğuk kollarında, yalnız ve sessiz, Yankısı kaldı dağlarda, sarnıçların serinliğinde, kelimelerin en derin yerinde. O, bir tarihçiydi, ama ötesinde bir şairdi, bir hikaye dokuyucusu, Antalya'nın taşlarında, toprağında, ruhu ebedi bir ezgiydi, hiç sönmeyen, hiç bitmeyen. 20 Ocak'ta, cenazesi uğurlandı, dualar yükseldi göğe, Muratpaşa Camii'nde gözyaşları aktı, Odabaşı Mezarlığı'nda toprağa karıştı bedeni, ama o, rüzgarla özgür kaldı, yıldızlarla dans etti, sonsuzluğa karıştı.
Doğdu Eskişehir'de, bilgi tohumları ekildi küçücük yüreğine, Çocukluğu geçti ovalarda, hayalleri uçtu göklere, özgürce.
Profesyonel Turist Rehberleri Derneği'nde başkanlık etti, yol gösterdi insanlara, Antalya'nın gizli köşelerini açtı, turistlere değil, ruhlara.
CHP Antalya eski Milletvekili Tuncay Ercenk'in ağabeyiydi, aile bağları güçlü, sıcak, İki evladın babası, sevgi dolu bir yürek, vertigonun pençesinde mücadele etti, acımasızca.
Ey Giray Ercenk, Toroslar'ın evladı, aydınlığın yolcusu, sen gittin ama bıraktığın ışık sönmez, yanar durur içimizde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!