Giray Ercenk: Toroslar'ın Hüzünlü Ezgisi, Zamanın Sonsuz Nakaratı

Kültür Sanat Vakfı'nda bayrağı dalgalandırdı, kültürün bekçisi oldu, sadıkça, Türk Tarih Kurumu'nun Belleten'inde makaleleri çiçek açtı, bilgi bahçesinde, renk renk. Akdeniz Atılım, Sabah ve Cumhuriyet gazetelerinde köşeler yazdı, her hafta, Kamuoyunu aydınlattı, tarihle bugünü bağladı, köprü kurdu, sağlamca. ÇEKÜL Vakfı'nda danıştı, doğayı korudu, mirası sakladı gelecek için, 2012'de ANSİAD'ın 'Yılın Kültür Adamı' ödülüyle onurlandı, gözyaşlarıyla, Bir madalya gibi asıldı kalbine, ama o mütevazı kaldı, hep öyle kaldı, alçakgönüllü. O ödül, sadece bir simgeydi, asıl ödülü sevenlerinin sevgisiydi, sonsuz.

Eserleri, ruhunun yansıması, her biri bir destan gibi uzun, hüzünlü, Toroslar'ın dilini konuştu, Teke Yöresi'nin kalp atışını duyurdu, çarparak. Dünden Bugüne Döşemealtı, coğrafya, tarih, kültürün dansı, zarifçe, Su saklama yapıları, kuyular, sarnıçlar, susuzluğun şiiri, damla damla. Bu kitapta anlattı, suyun kıymetini, toprağın çığlığını, derin bir özlemle, Nasıl biriktirirdi atalarımız damlaları, nasıl savaşırdı kuraklıkla, gözyaşlarıyla. Dağ’ın Dili Isauria-Taşeli: Gündoğmuş, taşların feryadı, yüksekten, Unutulmuş yolların hikayesi, dağların gizli ağıtı, inleyerek. Burada dağlar konuştu onun kalemiyle, rüzgarın sesiyle, Gündoğmuş'un eski adıyla Eksere, bir nostalji rüzgarı esti, içimizi titreterek. Damdaki Deve Sürüsü, Yörük göçünün metaforu, yıldızlı gecelerin rüyası, sıcak, Her sayfası bir anı gibi, çadırların dumanında kaybolan, özlenen. Yörüklerin hayatını anlattı, deve sürülerini damlarda hayal ederek, Göçlerin zorluğunu, özgürlüğünü, bir şiir gibi dokudu, duygu dolu. Dünden Bugüne Teke Eli, bir üretim havzasının aşkı, derin bir aşk, Coğrafya, tarih, kültürün kucaklaşması, sonsuz bir nakarat, tekrar tekrar. 2022'de doğdu bu eser, Teke Yöresi'nin ruhunu kucakladı, sarıldı sımsıkı, Bir yaşam havzası nasıl canlanır, nasıl yaşar, anlattı gözyaşlarıyla. Firavunlar Niye Var, sorguladı evreni, felsefenin derin sularında, dalga dalga, Düşünceleri yayıldı okuyanların ruhunda, bir eko gibi, sonsuzca. Bu kitapta firavunların gizemini açtı, neden var olduklarını sordu, yürekten, Tarihin derinliklerinden bugüne bir köprü kurdu, düşündürdü bizi, hüzünle.