Geleceği Biliyoruz Komplosu: The Economist, Simpsonlar ve 2026 Falı

Şimdi gelelim o sapsarı, patlak gözlü aileye... Simpsonlar.

Her büyük olaydan sonra (Trump'ın seçilmesi, Notre Dame yangını, bir köprünün yıkılması) sosyal medya 'Simpsonlar yine bildi' diye yıkılır.

Peki, bu bir kehanet mi?

Hayır, koca bir istatistiksel yanılsama.

Hadi rakamlara bakalım.

760'tan fazla bölüm. Her bölümde en az 5 'gelecek' senaryosu veya absürt gag (şaka). Etti mi size 3.800'den fazla 'tahmin'.

Kaçı tuttu? Bilemediniz 50...

Başarı oranı: Yüzde 1!

Buna 'kehanet' denmez, buna 'yeterince dart atarsan biri hedefi bulur' denir.

İşin daha tehlikeli bir boyutu var.

O da ne, biliyor musunuz? Retrospektif manipülasyon.

Yapay zeka çağındayız. Baltimore köprüsü, Beyrut patlaması... Bunların hepsi sahte 'Simpsonlar' kareleri. Olaydan sonra üretilip 'bakın bildiler' diye servis ediliyor.

Bir de Galatasaray’ın Şampiyon Ligi kehaneti var. Ha o mu deepfake yani o da sahte kurgu… Böyle bir tahmin yok ama Galatasaray’ın bu yıl veya önümüzdeki dönemde Şampiyon Ligi’ni kazanması ihtimalden de uzak değil…

Simpsonlar sallıyor, biz de inanıyoruz.

Neden? Çünkü bu kaotik dünyada bir anlam, bir düzen arıyoruz. Ve bir çizgi filmin geleceği bilmesi, belirsizliğin kendisinden daha az korkutucu geliyor.