Geleceği Biliyoruz Komplosu: The Economist, Simpsonlar ve 2026 Falı

Peki, bu iki metodu bir kenara bırakıp, The Economist'in sistemik bakışıyla, ama Türkiye'yi merkeze alarak 2026'ya bakınca ben ne görüyorum?
İşte benim 10 maddelik 2026 falım:
1. Trump 2.0 ve “Soğuk Savaş”
Trump, NATO'dan çekilmez. Ama Avrupalı liderlere 'Paraları ödeyin yoksa sizi korumam!' diye bağırır. Türkiye'nin Ukrayna'daki arabuluculuk rolü artar. Asıl savaş Çin ile teknoloji (çip, quantum, biyoteknoloji) üzerinden döner. TOGG'un bataryası, BYD ortaklığı gibi Çin bağlantılarımız başımızı ağrıtabilir.
2. Avrupa’nın kilitlenmesi
Avrupa'nın motoru Almanya 2026'da tekleyecek. Erken seçim sonrası aylar süren bir koalisyon krizi göreceğiz. Avrupa kendi derdine düşer. Vize serbestisi mi? 2026'da unutun.
3. Yapay zeka balonu patlıyor
GPT-5 veya GPT-6 beklenen o 'büyük sıçramayı' yapmaz. AI 'hype' döngüsü zirveyi görür ve 2026'da ayılma başlar. Yatırımlar rasyonelleşir. Bu, Harezmi gibi yerli girişimler için bir fırsat penceresi açabilir.
4. Kriptografik ‘Sputnik anı’
Asıl bomba Yapay Zeka'da değil, Quantum Computing'de. Google veya IBM, 2026'da 1.000+ qubit sistemle 'kriptografik kırılma' demosu yaparsa, yani bugünkü şifreleme sistemlerini (bankalar, devlet sırları) kırabildiğini gösterirse... İşte o gün küresel bir siber güvenlik paniği başlar.
5. Enflasyon, büyüme ve Karadeniz gazı
Ekonomide mucize beklemeyin. 2026'da enflasyon (baz etkisiyle) %25-30 bandına düşer ama büyüme %2.5 civarında sıkışır. İyi haber: Karadeniz gaz keşfinin 2026'da tam kapasiteye yaklaşması, ithalat faturasını %5-7 azaltarak cari açığa küçük bir nefes aldırır.
6. 2026'nın yıldızı: Ozempic
2026'nın yıldızı ne dolar ne petrol. Yıldız, 'kilo verme ilaçları' (Ozempic, Wegovy) olacak. Patent korumaları zayıflar, Türkiye'de jenerik üretim başlar. Obezite oranlarında %5'lik bir düşüş bile sağlık sistemini rahatlatır.
7. Elon Musk biterken sosyal medya
Elon Musk'ın X (Twitter) platformu 2026 sonuna kadar kullanıcı tabanının %30'unu daha kaybeder. Medya, Bluesky ve Threads gibi daha küçük, kapalı platformlara dağılır.
8. 1.5 derece limiti aşılır
En acı tahmin bu: 2026 sonu itibarıyla dünya ortalama sıcaklık artışı 1.52°C’ye ulaşacak. 1.5°C hedefi resmen ölecek.
9. Marmara’nın su krizi
Bu ısınmanın Türkiye için net sonucu: Marmara'da derinleşen su krizi. 2026'da İstanbul'a başka havzalardan, deniz suyunun arıtılmasından, belki de 3. köprü üzerinden su taşıma projelerini ciddi ciddi konuşmaya başlayacağız.
10. 'Yerel seçim” sonrası baskısı
Ve siyaset... 2029 yerel seçimleri için pozisyon alma 2026'da başlar. Bu, ekonomi yönetimi üzerinde 'mali genişleme' (yani para harcama) baskısını artırır.