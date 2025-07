Gaye Ateş’in Tuvalinde Yolculuk ve Hafıza

Gaye Ateş’in resimleri, bir varış noktası vaat etmez; çünkü onun dünyasında asıl mesele varmak değil, yolda olmaktır. Her tuval, izleyiciyi kendi ruhunun haritasına bakmaya, kendi hikâyesini bulmaya davet eder. Bu eserler, evrensel olduğu kadar derinden bireyseldir; bir ayna gibi, izleyiciye hem tanıdık hem yabancı bir yansıma sunar. Ateş’in sanatı, dalgaların fısıltısında, rüzgârın uğultusunda, paslanmış bir geminin gölgesinde, insanın kendiyle buluşmasının öyküsüdür.

