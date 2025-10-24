onedio
Galatasaray Maçına Gelen Bodo Taraftarları Yüksek Ses Nedeniyle Yaşadıkları Zor Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.10.2025 - 14:20

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı. Bu galibiyetin mimarlarından Victor Osimhen iki gol atarken, diğer golü Yunus Akgün attı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 11. sıraya tırmandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarını Ajax'a karşı deplasmanda oynayacaklar.

Maçta galibiyetten çok staddaki ses meselesi gündem oldu. Bodo/Glimt taraftarları yüksek ses nedeniyle yaşadıkları zor anları paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Galatasaray maçındaki 'hoparlör' iddiası ne?

Galatasaray maçında stadyumda yapay taraftar sesi ve ıslık efektleri kullanıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tribünler henüz dolmadan yüksek uğultu ve ıslık seslerinin hoparlörlerden verildiği öne sürüldü. Bu durum, bazı taraftarlar tarafından “sanal atmosfer yaratmak” şeklinde eleştirilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

