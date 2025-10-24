Galatasaray Maçına Gelen Bodo Taraftarları Yüksek Ses Nedeniyle Yaşadıkları Zor Anları Paylaştı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı. Bu galibiyetin mimarlarından Victor Osimhen iki gol atarken, diğer golü Yunus Akgün attı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 11. sıraya tırmandı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçlarını Ajax'a karşı deplasmanda oynayacaklar.
Maçta galibiyetten çok staddaki ses meselesi gündem oldu. Bodo/Glimt taraftarları yüksek ses nedeniyle yaşadıkları zor anları paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Galatasaray maçındaki 'hoparlör' iddiası ne?
