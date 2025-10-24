Galatasaray Maçına Gelen Bodo Taraftarları Yüksek Ses Nedeniyle Yaşadıkları Zor Anları Paylaştı

Galatasaray maçında stadyumda yapay taraftar sesi ve ıslık efektleri kullanıldığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tribünler henüz dolmadan yüksek uğultu ve ıslık seslerinin hoparlörlerden verildiği öne sürüldü. Bu durum, bazı taraftarlar tarafından “sanal atmosfer yaratmak” şeklinde eleştirilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.