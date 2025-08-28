Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu
Bu sezon yeni lig formatı ile başlayacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde merakla beklenen kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına göre; lig usulünde oynanacak, her takım 8 takım ile bir maç yapacak. İşte Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı hakkındaki bilgiler ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şampiyonlar Ligi heyecanı resmen başladı! Devler Ligi'nde yeni formatla birlikte kuralar çekildi, eşleşmeler belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eşleşmeler belli oldu, Galatasaray'ın rakipleri de netleşti.
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın