Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2025 - 19:41 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 20:20

Bu sezon yeni lig formatı ile başlayacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde merakla beklenen kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına göre; lig usulünde oynanacak, her takım 8 takım ile bir maç yapacak. İşte Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı hakkındaki bilgiler ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri.

Şampiyonlar Ligi heyecanı resmen başladı! Devler Ligi'nde yeni formatla birlikte kuralar çekildi, eşleşmeler belli oldu.

Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başladı. Bu sezon ilk defa lig formatında oynanacak şampiyonlar Ligi'nde 4 torba yapıldı. 9'ar takımın olduğu torbalarda yeni formata göre; her takım her gruptan 2 takım ile eşleşecek. Bu şekilde her takım, 8 ayrı takımla 4'ü içeride 4'ü dışarıda olacak şekilde 1 maç oynayacak. 

Oynanan maçlar sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar elenecek.

Eşleşmeler belli oldu, Galatasaray'ın rakipleri de netleşti.

Monaco'da yapılan kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın da rakipleri belli oldu.

1- Liverpool (İstanbul'da oynanacak)

2- Manchester City (İngiltere'de oynanacak)

3- Eintracht Frankfurt (Almanya'da oynanacak)

4- Atletico Madrid (İstanbul'da oynanacak)

5- Bodo Glimt (İstanbul'da oynanacak)

6- Ajax (Hollanda'da oynanacak)

7- Monaco (Fransa'da oynanacak)

8- Union SG (İstanbul'da oynanacak)

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
