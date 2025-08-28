Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Rakipleri Belli Oldu

Bu sezon yeni lig formatı ile başlayacak Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde merakla beklenen kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray’ın da rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına göre; lig usulünde oynanacak, her takım 8 takım ile bir maç yapacak. İşte Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı hakkındaki bilgiler ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri.