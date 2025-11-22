Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nereden İzlenir, Hangi Kanalda?

Süper Lig, Milli aranın ardından 13. hafta maçları ile tempoyu yeniden yükseltiyor. Galatasaray ve Gençlerbirliği arasındaki heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, kendi evlerinde başkent ekibini ağırlayacaklar. Peki, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Gençlerbirliği maçı nereden izlenir?

İşte, detaylar...