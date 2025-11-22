onedio
Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman? Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nereden İzlenir, Hangi Kanalda?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 14:17

Süper Lig, Milli aranın ardından 13. hafta maçları ile tempoyu yeniden yükseltiyor. Galatasaray ve Gençlerbirliği arasındaki heyecanla beklenen maç için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılılar, kendi evlerinde başkent ekibini ağırlayacaklar. Peki, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Gençlerbirliği maçı nereden izlenir?

İşte, detaylar...

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman?

Türkiye'nin futbol ligi Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla beklenen müsabaka, 22 Kasım'da düzenlenecek.

Galatasaray Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta? 

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu mücadele, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nereden İzlenir?

Galatasaray ve Gençlerbirliği arasında oynanacak futbol karşılaşması, beIN SPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçı Nerede Oynanacak?

Galatasaray'ın ev sahipliği yaptığı müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek.

Galatasaray - Gençlerbirliği Maçının Hakemi Kim?

Önümüzdeki spor müsabakasında, hakem görevini Ozan Ergün üstlenecek. Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek olan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak.

Galatasaray Gençlerbirliği Muhtemel 11'ler

RAMS Park'taki maç için muhtemel 11'ler şu şekilde: 

  • Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane ve Barış.

  • Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Koita, Oğulcan, Franco ve Niang.

