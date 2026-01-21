onedio
Galatasaray Atletico Madrid Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Galatasaray Atletico Madrid Hangi Kanalda?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.01.2026 - 19:23

GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında  İspanya'nın güçlü ekiplerinde Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Galatasaray, Atletico Madrid karşısında kazanmak ve gruplarda konumunu ilk 8 içerisine sokmak istiyor. Taraftarlar ise bu heyecanlı karşılaşmayı merakla bekliyor.

Peki Galatasaray Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Atletico Madrid Maçı Ne Zaman?

Galatasaray Atletico Madrid maçı bugün (21 Ocak Çarşamba) günü oynanacak. Sarı kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırlayacak. Heyecanlı maç, RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Atletico Madrid Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Atletico Madrid maçı bugün saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Galatasaray Atletico Madrid maçı TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın maçı şifresiz olarak izlenebilecek.

Galatasaray Atletico Madrid İlk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
