Fransız Girişimci Düğün Masraflarını Karşılamak İçin Damatlığına Sponsor Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2025 - 17:09

Sponsorluklar hayatımızın parçası. Görünür olmak isteyen kişi veya kurumların görünür olan kişi ve kurumlarla görünürlük sağlaması olarak özetleyebileceğimiz sponsorluk, spordan sanata yüzlerce alanda mevcut. Ancak düğün için damatlığa sponsor almak pek sık karşılaşabildiğimiz bir durum değil.

Fransız girişimci Dagobert Renouf projesini temmuz ayında duyurmuştu.

'Şu anda düğünüme sponsor olup reklam altında işletme gideri olarak göstermeleri için insanları ikna etmeye çalışıyorum. Bugün 7 yer sattım.'

Tabii bu fikir kısa zamanda yayıldı ve reklam alanlarının tamamı satıldı.

Birkaç hafta içinde sponsorların toplanmasıyla smokin baskıya hazır hale geldi. Geçtiğimiz hafta takım hazırdı ve damat sponsor logoları eşliğinde düğününde yürüdü.

Dahi girişimci düğünün ardından bir mesaj yayımladı;

'Düğünümüzün masraflarını karşılamamıza yardımcı olan 26 girişimciye çok teşekkürler, harika bir gündü...'

Bu fikrin yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığı merak konusu olurken bazı kullanıcılar bu yöntemi deneyeceğini belirtti.

Bazı kullanıcılar ise tasarım ve markaların rahat okunmasından ötürü terziyi tebrik etti.

