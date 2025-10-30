Fransız Girişimci Düğün Masraflarını Karşılamak İçin Damatlığına Sponsor Aldı
Sponsorluklar hayatımızın parçası. Görünür olmak isteyen kişi veya kurumların görünür olan kişi ve kurumlarla görünürlük sağlaması olarak özetleyebileceğimiz sponsorluk, spordan sanata yüzlerce alanda mevcut. Ancak düğün için damatlığa sponsor almak pek sık karşılaşabildiğimiz bir durum değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransız girişimci Dagobert Renouf projesini temmuz ayında duyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bu fikir kısa zamanda yayıldı ve reklam alanlarının tamamı satıldı.
Dahi girişimci düğünün ardından bir mesaj yayımladı;
Bu fikrin yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığı merak konusu olurken bazı kullanıcılar bu yöntemi deneyeceğini belirtti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın