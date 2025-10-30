Yıllar Önce Şaka Amaçlı Yapılan Paylaşımın Gerçek Çıkması Kafaları Karıştırdı

Kahinlik veya iddialı tahminler elbette internet tarihinden çok daha eski kavramlar. Ancak internetin yayılması ve sosyal medyanın yükselişi daha çok insanın kehanetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Tutan kehanetler olsun tutmayan tahminler olsun paylaşıldıktan yıllar sonra bile ilgi görmeye devam ediyor. Ancak 2009 yılında yani dünyayı saran Covid-19 salgınından tam 10 sene önce yapılan bir paylaşım şaşkınlık yarattı. Paylaşımı yapan kişi bilerek veya bilmeyerek okulların kapandığı dönemdeki online dersleri öngördü.