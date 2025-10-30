onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yıllar Önce Şaka Amaçlı Yapılan Paylaşımın Gerçek Çıkması Kafaları Karıştırdı

Yıllar Önce Şaka Amaçlı Yapılan Paylaşımın Gerçek Çıkması Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.10.2025 - 14:49

Kahinlik veya iddialı tahminler elbette internet tarihinden çok daha eski kavramlar. Ancak internetin yayılması ve sosyal medyanın yükselişi daha çok insanın kehanetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Tutan kehanetler olsun tutmayan tahminler olsun paylaşıldıktan yıllar sonra bile ilgi görmeye devam ediyor. Ancak 2009 yılında yani dünyayı saran Covid-19 salgınından tam 10 sene önce yapılan bir paylaşım şaşkınlık yarattı. Paylaşımı yapan kişi bilerek veya bilmeyerek okulların kapandığı dönemdeki online dersleri öngördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Covid-19 tüm dünyada pek çok alanı vurmuştu. Bunlardan en önemlisi de eğitimdi.

Covid-19 tüm dünyada pek çok alanı vurmuştu. Bunlardan en önemlisi de eğitimdi.

Uzaktan eğitim, online derslerle eğitim ve öğretimdeki boşluk telafi edilmeye çalışılmış ve bu durumun ilerideki olumlu veya olumsuz etkileri çokça konuşulmuştu. Uzaktan eğitim şu an bir nostalji gibi gelse de milyonlarca öğrenci ekran başında eğitim öğretim almaya çalışmıştı.

Bobiler.org isimli 2000'lerin popüler mizah sitesindeki bir "monte" ise bugünlerde gündeme düştü.

Bobiler.org isimli 2000'lerin popüler mizah sitesindeki bir "monte" ise bugünlerde gündeme düştü.
twitter.com

Geleceğe dair çeşitli varsayımların o dönemki photoshop teknolojisiyle mizahi bir şekilde anlatıldığı bir paylaşımda 2000'lerin popüler sohbet programı MSN Messenger'dan hareketle ileride öğrencilerin çevrimiçi olarak sınıflara gireceğini fume takma isimli bir kullanıcı öngördü.

Üstelik global salgın ve bu paylaşım arasında 10 yıl vardı ve 10 yıl sonrası tahmin edilmişti.

Üstelik global salgın ve bu paylaşım arasında 10 yıl vardı ve 10 yıl sonrası tahmin edilmişti.
twitter.com

Tam on yıl olmasa da arada sadece birkaç ay vardı.

Tam on yıl olmasa da arada sadece birkaç ay vardı.
twitter.com

Bazıları bunu dil belasına yordu.

Bazıları bunu dil belasına yordu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın