Fransa’da 1986’da Hapiste Olan Michel Vaujour’u Hapishaneden Helikopterle Kaçıran Kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı suç tarihine dair şaşırtıcı bir kaçış hikâyesini konu eden bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?” sorusu yöneltildi. Bu sıra dışı olayın detayları izleyicilerin ilgisini topladı.