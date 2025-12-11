onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fransa’da 1986’da Hapiste Olan Michel Vaujour’u Hapishaneden Helikopterle Kaçıran Kimdir?

Fransa’da 1986’da Hapiste Olan Michel Vaujour’u Hapishaneden Helikopterle Kaçıran Kimdir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 21:59

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı suç tarihine dair şaşırtıcı bir kaçış hikâyesini konu eden bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?” sorusu yöneltildi. Bu sıra dışı olayın detayları izleyicilerin ilgisini topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?

Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?

A: Annesi

B: Babası

C: Karısı

D: Patronu

Doğru Cevap: C: Karısı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın