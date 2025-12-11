Fransa’da 1986’da Hapiste Olan Michel Vaujour’u Hapishaneden Helikopterle Kaçıran Kimdir?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı suç tarihine dair şaşırtıcı bir kaçış hikâyesini konu eden bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?” sorusu yöneltildi. Bu sıra dışı olayın detayları izleyicilerin ilgisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa’da 1986’da hapiste olan Michel Vaujour’u hapishaneden kaçırabilmek için helikopter kullanmayı öğrenen ve helikopterle onu kaçırmayı başaran kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın