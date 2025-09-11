Flört Yeteneğini Puanlıyoruz!

Verdiğin yanıtlara göre flört yeteneğin 10 üzerinden 5 düzeyinde. Yani bu konuda ne çok iddialısın, ne de tamamen geridesin. Gerekli olduğunda adım atabiliyor, doğru anlarda ilgi gösterebiliyorsun ama flört etmek senin için bir refleks değil. Bazen doğallığınla, bazen de sıcaklığınla karşındakini etkileyebiliyorsun ama bunu bilinçli ve sürekli bir çaba haline getirmiyorsun. Belki de flört senin için çok öncelikli değil. Çünkü gerçek bağlara, samimi iletişime daha çok önem veriyorsun. Yani senin tarzın, hafif esintilerle gelen, kendini fazla zorlamadan kurulan bir etkileşim. Bu da gayet güzel!