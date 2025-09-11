Flört Yeteneğini Puanlıyoruz!
Çekicilik yalnızca dış görünüş değil; kendini ifade etme, hissettirme ve iletişimi doğru kurabilme sanatıdır. Kimi bir bakışıyla etkiler, kimi ise saatlerce konuşsa bile mesajı veremez… Peki ,sen hangisisin? Bu testte sana 10 soru soracağız ve cevaplarına göre flört yeteneğini puanlayacağız.
Hazırsan başlayalım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuzla başladık! Cinsiyetini seç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Diyelim ki, bir mekandasın. Tam karşında seni kaçamak bakışlarla süzen biri var. Cesur bir adım atıp yanına gider misin?
3. Hangi özelliğinle dikkat çektiğini düşünüyorsun?
4. Yeni tanıştığın biriyle ilk sohbeti nasıl başlatırsın?
5. Peki, sana göre flört ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sence, iyi bir flörtün olmazsa olmazı nedir?
7. Flört becerini kendin puanla bakalım!
8. Son olarak, sence ideal flört dönemi ne kadar olmalı?
10 Puan!
7 puan
5 Puan!
1 Puan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın