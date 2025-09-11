onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Flört Yeteneğini Puanlıyoruz!

etiket Flört Yeteneğini Puanlıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 23:47

Çekicilik yalnızca dış görünüş değil; kendini ifade etme, hissettirme ve iletişimi doğru kurabilme sanatıdır. Kimi bir bakışıyla etkiler, kimi ise saatlerce konuşsa bile mesajı veremez… Peki ,sen hangisisin? Bu testte sana 10 soru soracağız ve cevaplarına göre flört yeteneğini puanlayacağız. 

Hazırsan başlayalım👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık! Cinsiyetini seç!

2. Diyelim ki, bir mekandasın. Tam karşında seni kaçamak bakışlarla süzen biri var. Cesur bir adım atıp yanına gider misin?

3. Hangi özelliğinle dikkat çektiğini düşünüyorsun?

4. Yeni tanıştığın biriyle ilk sohbeti nasıl başlatırsın?

5. Peki, sana göre flört ne demek?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sence, iyi bir flörtün olmazsa olmazı nedir?

7. Flört becerini kendin puanla bakalım!

8. Son olarak, sence ideal flört dönemi ne kadar olmalı?

10 Puan!

Verdiğin cevaplara göre 10 üzerinden tam puanı kaptın! Flört konusunda adeta bir yıldız gibisin. Konuşmaların, özgüvenli tavrın, beden dilin ve o içinden taşan enerjiyle etkilemeyeceğin biri yok gibi. İnsanları sadece sözlerinle değil, varlığınla bile etkileyebiliyorsun. Doğallığınla ve kendine has tarzınla baştan çıkarıcı bir çekiciliğin var. Kafanda taktikler döndürmeden, sadece olduğun gibi davranarak bile flört enerjisi yayabiliyorsun. Flörtün kural kitabını yazsan kimse şaşırmaz. Çünkü sen bu konuda gerçekten doğuştan yeteneklisin.

7 puan

Sende iş var! Hafife alınmayacak bir flört enerjisi taşıyorsun. Cevaplarına baktığımızda, 10 üzerinden 7 gibi gayet yüksek bir puan aldın. Flört yeteneğin kesinlikle var ve üstelik bunu fark ettirmeden, doğal bir şekilde yapabiliyorsun. Duruşun, göz göze gelişin, ses tonun ve kelimeleri seçiş biçiminle karşı tarafa sinyalleri ustaca veriyorsun. Her zaman atak olmasan da, gerektiğinde devreye girecek o tatlı cesaretin ve etkileyici yanın var. Sıcaklığın ve özgüveninle insanları sana doğru çeken bir çekim alanı oluşturuyorsun. Flört etmek senin için eğlenceli bir alan ve içgüdülerin de bu konuda seni gayet iyi yönlendiriyor.

5 Puan!

Verdiğin yanıtlara göre flört yeteneğin 10 üzerinden 5 düzeyinde. Yani bu konuda ne çok iddialısın, ne de tamamen geridesin. Gerekli olduğunda adım atabiliyor, doğru anlarda ilgi gösterebiliyorsun ama flört etmek senin için bir refleks değil. Bazen doğallığınla, bazen de sıcaklığınla karşındakini etkileyebiliyorsun ama bunu bilinçli ve sürekli bir çaba haline getirmiyorsun. Belki de flört senin için çok öncelikli değil. Çünkü gerçek bağlara, samimi iletişime daha çok önem veriyorsun. Yani senin tarzın, hafif esintilerle gelen, kendini fazla zorlamadan kurulan bir etkileşim. Bu da gayet güzel!

1 Puan!

1 Puan!

Cevapların bize 10 üzerinden 1’lik bir puanı işaret ediyor. Flört etmek senin en güçlü yanın olmayabilir ama bu, seni daha az etkileyici yapmaz. Aksine, senin doğanda hızlı ve yüzeysel etkileşimlerden çok, içten gelen, anlamlı ve uzun süreli bağlar kurmak var. Kendini anlatmak için cilveli cümlelere ihtiyacın yok çünkü sen, olduğun halinle samimiyet saçıyorsun. Flört oyunları sana göre değil belki ama ciddi ilişkilerde karşındakini derinliğinle etkiliyorsun. Duruşun, sadakatin ve gerçekliğin seni özel kılıyor. Flörtle değil, karakterinle fark yaratıyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın