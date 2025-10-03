Flört Etme Şekline Göre Aranızdakinin Ne Zaman İlişkiye Evrileceğini Söylüyoruz!
Hoşlandığın biri var, konuşuyorsunuz. Aradan belli bir süre geçince şu soru geldi çattı: “Bu iş ne zaman ciddileşecek?” Belki de çoktan ciddileşti, sen farkında değilsin. Eğer emin olamıyorsan bu test sana doğru cevabı verecek!
Hazırsan başlayalım. 👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
2. Flörtüne ilk adımı nasıl attın?
3. Flörtünden “Seni daha yakından tanımak istiyorum” mesajı geldi. Ne tepki verirsin?
4. Buluşmaya hazırlanıyorsun. En çok neye dikkat edersin?
5. Flörtün senden hoşlandığını itiraf etti. Ne hissedersin?
6. Flörtün bir anda ortadan kayboldu. Ne yaparsın?
7. Söyle bakalım, en uzun ilişkin ne kadar sürdü?
8. Peki hafta sonu için flörtünle nasıl bir organizasyon yaparsınız?
9. Flörtleşme tarzın nasıl?
10. Son olarak, sence flört ne kadar sürede ilişkiye dönüşmeli?
İki haftada ilişki başlar!
1 - 2 ay içince ciddileşir!
En az dört ay geçmesi lazım!
Ne zaman olacağı belli değil...
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
