Flört Etme Şekline Göre Aranızdakinin Ne Zaman İlişkiye Evrileceğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
03.10.2025 - 23:04

Hoşlandığın biri var, konuşuyorsunuz. Aradan belli bir süre geçince şu soru geldi çattı: “Bu iş ne zaman ciddileşecek?” Belki de çoktan ciddileşti, sen farkında değilsin. Eğer emin olamıyorsan bu test sana doğru cevabı verecek!

Hazırsan başlayalım. 👇

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇

2. Flörtüne ilk adımı nasıl attın?

3. Flörtünden “Seni daha yakından tanımak istiyorum” mesajı geldi. Ne tepki verirsin?

4. Buluşmaya hazırlanıyorsun. En çok neye dikkat edersin?

5. Flörtün senden hoşlandığını itiraf etti. Ne hissedersin?

6. Flörtün bir anda ortadan kayboldu. Ne yaparsın?

7. Söyle bakalım, en uzun ilişkin ne kadar sürdü?

8. Peki hafta sonu için flörtünle nasıl bir organizasyon yaparsınız?

9. Flörtleşme tarzın nasıl?

10. Son olarak, sence flört ne kadar sürede ilişkiye dönüşmeli?

İki haftada ilişki başlar!

Bakışların, sözlerin, hareketlerin... hepsi karşındakini kısa sürede tavlamaya yeter. Zaten flörtte uzun uzun beklemeler sana göre değil. Eğer bir şey hissediyorsan, direkt söylemeyi tercih ediyorsun. Senin flört anlayışında imaya yer yok! İlişki mi? Olur, hem de jet hızıyla! Ama dikkat et, aynı hızla bitmemesi için karşındakinin de bu temponun altından kalkabilmesi lazım. Senin enerjine ayak uydurabilen birine, iki hafta sonra “sevgilim” diyebilirsin!

1 - 2 ay içince ciddileşir!

Senin biraz temkinli, biraz da derin bir flört tarzın var. Her anın kıymetini biliyor ama hemen her söylenene kanmıyorsun. Flörtün ilişkiye dönüşmesi için bir güven arıyorsun. O yüzden senin flört anlayışında işler genelde 1-2 ayda ciddileşir, çünkü sen hemen etiket peşinde koşmuyorsun. 'Biz şimdi neyiz?' sorusunu sorabilmen için karşındakini çok iyi tanıman lazım. Ama ne zaman ki karşı taraf kendini gerçekten gösterir, işte o zaman senin dünyana girebilir!

En az dört ay geçmesi lazım!

Senin için ilişki bir süreç değil, bir his meselesi. Bazen iki hafta süren flört bile sana yeter, bazen altı ay konuşup hala kararsız kalabilirsin. Karşı tarafın samimiyeti, içtenliği seni en çok etkileyen şey. Flört ederken “Ay çok tatlı ya” diye kendi kendine güldüğün oluyorsa, senin için ilişki zaten başlamış demektir ama adı henüz konmamıştır. Sen biraz duygularınla hareket ediyorsun ve ilişkinin zamanı, ancak kalbin onay verince geliyor. Şimdiki ilişkine bakacak olursak ilişkiye dönüşmesi için biraz daha zaman gerekiyor gibi...

Ne zaman olacağı belli değil...

Açık konuşalım, sen flörtten ilişkiye geçişte labirent gibisin. Bazen birini çok beğensen bile kendini öyle bir geri çekiyorsun ki karşındaki sana yaklaşamıyor bile! Flörtün nereye gideceğini sen de bilemiyorsun çünkü kafanda binlerce düşünce oluyor. Bazen yakınlaşıp sonra geri çekiliyorsun. Ama şu da bir gerçek, seninle ilişkiye giren biri sıradan bir şey yaşamaz! Senin kalbine giren kişi için ilişki kelimesi bambaşka bir anlam kazanır. Ama ne zaman olur? İşte o tamamen senin ruh haline bağlı.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
