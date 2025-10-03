Flört Etme Şekline Göre Aranızdakinin Ne Zaman İlişkiye Evrileceğini Söylüyoruz!

Açık konuşalım, sen flörtten ilişkiye geçişte labirent gibisin. Bazen birini çok beğensen bile kendini öyle bir geri çekiyorsun ki karşındaki sana yaklaşamıyor bile! Flörtün nereye gideceğini sen de bilemiyorsun çünkü kafanda binlerce düşünce oluyor. Bazen yakınlaşıp sonra geri çekiliyorsun. Ama şu da bir gerçek, seninle ilişkiye giren biri sıradan bir şey yaşamaz! Senin kalbine giren kişi için ilişki kelimesi bambaşka bir anlam kazanır. Ama ne zaman olur? İşte o tamamen senin ruh haline bağlı.