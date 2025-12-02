onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Florence + The Machine Büyülüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Florence + The Machine Büyülüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 16:01

Kasım ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Florence + The Machine geri dönüşüyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Florence + The Machine - Sympathy Magic

2. Meghan Trainor - Gifts For Me

3. Selena Gomez - In The Dark

4. Lil Baby - Try To Love

5. Offset - YA DIGG

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Jessie J - H.A.P.P.Y

7. ROSALÍA - Berghain

8. Simge - Sevilmeye Doy Diye

9. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Duy Beni

10. kefo - HAKİKİ

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın