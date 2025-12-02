Florence + The Machine Büyülüyor: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
Kasım ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Özellikle Florence + The Machine geri dönüşüyle sevenlerini çok mutlu etti. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
1. Florence + The Machine - Sympathy Magic
2. Meghan Trainor - Gifts For Me
3. Selena Gomez - In The Dark
4. Lil Baby - Try To Love
5. Offset - YA DIGG
6. Jessie J - H.A.P.P.Y
7. ROSALÍA - Berghain
8. Simge - Sevilmeye Doy Diye
9. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Duy Beni
10. kefo - HAKİKİ
