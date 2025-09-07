Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Ebrar Karakurt’tan Gaza Getiren Paylaşım
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda finale kalarak büyük başarı elde etti. Filenin Sultanları, bugün saat 15.30’da İtalya ile finalde karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları’ndan Ebrar Karakurt’tan ise gaza getiren bir paylaşım geldi. Ebrar, “Milletimizin nefesini yanımızda hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları, Japonya’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda kupaya bir maç daha yaklaşmıştı.
Milli Takımımızın salona girişi 👇
Ebrar Karakurt'un paylaşımı 👇
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Filenin Sultanları'na özel klip 👇
