onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Ebrar Karakurt’tan Gaza Getiren Paylaşım

Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Ebrar Karakurt’tan Gaza Getiren Paylaşım

Ebrar Karakurt
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.09.2025 - 14:48

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda finale kalarak büyük başarı elde etti. Filenin Sultanları, bugün saat 15.30’da İtalya ile finalde karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları’ndan Ebrar Karakurt’tan ise gaza getiren bir paylaşım geldi. Ebrar, “Milletimizin nefesini yanımızda hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Japonya’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda kupaya bir maç daha yaklaşmıştı.

Filenin Sultanları, Japonya’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda kupaya bir maç daha yaklaşmıştı.

Finaldeki rakibimiz ise Brezilya’yı mağlup eden İtalya oldu. Türkiye, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bugün saat 15.30’da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milli Takımımızın salona girişi 👇

Ebrar Karakurt'un paylaşımı 👇

Ebrar Karakurt'un paylaşımı 👇
twitter.com

'Gözlerimizde inanç, kalbimizde cesaret, sırtımızda ay-yıldız… Her topa vururken milyonların sesini, her sayıda milletimizin nefesini yanımızda hissedeceğiz. Bu mücadele yalnızca bizim değil, Türkiye’nin mücadelesi. Hep birlikte tek yürek, tek bilek, tek hedef: Dünya Şampiyonluğu.'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Filenin Sultanları'na özel klip 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın