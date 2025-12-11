Fihrist Ne Anlama Gelir? Fihristin Sözlükteki Eş Anlamı Hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı sözlük bilgisi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi sözlük tanımına göre ‘fihrist’in eş anlamlısıdır?” sorusu yöneltildi. Kitap bölümlerinin düzenini anlatan bu terimin doğru karşılığı izleyicilerin merakını topladı.