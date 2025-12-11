onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fihrist Ne Anlama Gelir? Fihristin Sözlükteki Eş Anlamı Hangisidir?

Fihrist Ne Anlama Gelir? Fihristin Sözlükteki Eş Anlamı Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 22:25

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı sözlük bilgisi gerektiren bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Hangisi sözlük tanımına göre ‘fihrist’in eş anlamlısıdır?” sorusu yöneltildi. Kitap bölümlerinin düzenini anlatan bu terimin doğru karşılığı izleyicilerin merakını topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangisi sözlük tanımına göre “fihrist”in eş anlamlısıdır?

Hangisi sözlük tanımına göre “fihrist”in eş anlamlısıdır?

A: Telefon rehberi

B: Ön söz

C: Numara

D: İçindekiler

Doğru Cevap: D: İçindekiler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın