Taşacak Bu Deniz Fester Abdü Kimdir? Fester Abdü'nün Gerçek Adı Ne? Fester Abdü Kaç Yaşında?

Elif Sude Yenidoğan
02.12.2025 - 15:10

Fester Abdü, hatta “Deli mi ne” diye tanıdığımız Taşacak Bu Deniz oyuncusu son zamanların merak edilen isimlerinden oldu. Farklı içeriklerle YouTube dünyasına adım atan ve yıllar boyu sürdürdüğü istiktarıyla adını başarılı YouTuberlardan biri olarak hafızamıza kazıyan Fester Abdü, özellikle genç kuşaktan oluşan geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki kimdir bu Fester Abdü? Fester Abdü'nün gerçek adı ne? 'Deli mi Ne?' kanalıyla tanınan Fester Abdü kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar..

Fester Abdü Kimdir? Kaç Yaşında?

Fester Abdü olarak tanınan fenomenin gerçek adı Ali Abdüsselam Yılmaz. Kendisi 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin en çok takipçisi bulunan YouTuberlarından biridir ve hesabı sayesinde tanınmıştır. Fester Abdü, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Spora düşkünlüğüyle tanınan ünlü fenomen aynı zamanda Türkiye Kano milli takımında yer alan linsanlı bir sporcu.

Fester Abdü’nün Yer Aldığı Dizi ve Filmler

Kendisi şimdilerde TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz’de Çakır Uşak karakterine hayat veriyor. Taşacak Bu Deniz ilk dizi projesi.

Öncesinde de 2022 yapımı Düş Peşine adlı filmde yer aldığı biliniyor.

Deli mi Ne? Kanalının Kaç Takipçisi Var?

Fester Abdü adıyla tanınan Türk YouTuber, 11 Nisan 2017 tarihinde Deli mi Ne? kanalını kurdu. Deli mi Ne? kanalının güncel takipçi sayısı 10 milyondur. Kanala Deli Mi Ne? adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Taşacak Bu Deniz dizisine dair paylaşımlar da yapıyor.

Fester Abdü’nün Özel Hayatı

Ünlü YouTuber Fester Abdü’nün şu an özel hayatında biri olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Ancak oyuncu Rabia Soytürk ile 2023 yılında yaşadıkları ilişkiyle gündeme gelmişlerdi.

Fester Abdü’nün Başarıları

  • Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği - 2012 

  • Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği - 2013

  • Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği - 2013

  • Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği - 2014

  • Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği - 2014

  • Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile birlikte) - 2016

Fester Abdü'nün Instagram Adresi Ne?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fester Abdü @delimine profilinden sıklıkla paylaşım yapıyor.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
