Taşacak Bu Deniz Fester Abdü Kimdir? Fester Abdü'nün Gerçek Adı Ne? Fester Abdü Kaç Yaşında?

Fester Abdü, hatta “Deli mi ne” diye tanıdığımız Taşacak Bu Deniz oyuncusu son zamanların merak edilen isimlerinden oldu. Farklı içeriklerle YouTube dünyasına adım atan ve yıllar boyu sürdürdüğü istiktarıyla adını başarılı YouTuberlardan biri olarak hafızamıza kazıyan Fester Abdü, özellikle genç kuşaktan oluşan geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki kimdir bu Fester Abdü? Fester Abdü'nün gerçek adı ne? 'Deli mi Ne?' kanalıyla tanınan Fester Abdü kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen detaylar..