Feng Shui’ye Göre Yatak Odanızı Nasıl Düzenlemelisiniz?

Feng Shui’de düzen olmazsa olmaz! Çekmeceler, dolaplar, komodinler ne kadar düzenliyse odadaki enerji de o kadar rahat akar. Dağınık bir oda bilinçaltını da yorar o yüzden fazla eşyaları ayıklamak, giymediğin kıyafetleri bağışlamak ve küçük alanlarda bazalı yatak gibi depolama çözümleri kullanmak hem pratik hem de enerjik bir çözüm olur. Düzenli bir oda, sana zihinsel ferahlık ve daha kaliteli bir uyku getirir.