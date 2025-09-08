onedio
Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörü Kim Oldu, Belli mi? Fenerbahçe Teknik Direktör Adayları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 09:12

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Bu süreçte birçok ünlü teknik adamın adı Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe'nin yabancı bir teknik direktör getirmek istediği söylentiler arasında. Kulüp binasında gerçekleşen toplantıların ardından açıklanacak isim ise merakla bekleniyor.

Peki Fenerbahçe yeni teknik direktörü belli oldu mu? Fenerbahçe teknik direktör adayları kimler?

Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörü Kim Oldu?

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik adam arayışına başlamıştı. Artık sürecin sonuna gelindiği ve Fenerbahçe yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia ediliyor. 

Fakat Fenerbahçe yeni teknik direktörü henüz resmi olarak açıklanmadı. Resmi duyurunun ardından haberimiz güncellenecektir.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den Ayrıldı mı?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını 29 Ağustos tarihinde duyurmuştu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Mourinho'yu kaça aldı?

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün, Mourinho'ya her sezon için 10.5 milyon euro net ücret ödeyeceği iddia edilmişti. Mourinho'nun ayrılmasıyla bu kez de tazminat konusu gündeme geldi.

Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörü Ne Zaman Belli Olacak?

Sarı-lacivertli kulübün taraftarları, şu sıralar en çok 'Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörü Ne Zaman Belli Olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. 20 Ağustos'da Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışı başladı ve Fenerbahçe için yoğun günler yaşandı. Yeni teknik ismin bugünlerde açıklanması beklenirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan açıklama geldi.

Ali Koç'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü 8 Eylül'de saat 18.00 civarında açıklanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktör Adayları 2025

Fenerbahçe'nin 3 farklı teknik direktör adayı olduğu konuşuluyordu. Bu iddiaların doğru olduğu, Ali Koç'un açıklamalarıyla kanıtlandı. 

Ali Koç, “2 yabancı, 1 yerli teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.” diyerek Fenerbahçe'nin 3 farklı teknik direktör adayı olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı olduğu iddia edilen isimler ise aşağıdaki gibidir:

  • Domenico Tedesco

  • Edin Terzic

  • İsmail Kartal

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörleri

Fenerbahçe'nin 2000 yılından sonraki eski teknik direktörleri, aşağıdaki gibidir:

  • Turhan Sofuoğlu

  • Mustafa Denizli

  • Werner Lorant

  • Oğuz Çetin

  • Tamer Güney

  • Christoph Daum

  • Arthur Antunes Coimbra

  • Luis Aragonés

  • Christoph Daum

  • Aykut Kocaman

  • Ersun Yanal

  • İsmail Kartal

  • Vítor Pereira

  • Dick Advocaat

  • Aykut Kocaman

  • Phillip Cocu

  • Erwin Koeman

  • Ersun Yanal

  • Zeki Murat Göle

  • Tahir Karapınar

  • Erol Bulut

  • Emre Belözoğlu

  • Vítor Pereira

  • Zeki Murat Göle

  • İsmail Kartal

  • Jorge Jesus

  • İsmail Kartal

  • José Mourinho

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
