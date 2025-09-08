Fenerbahçe Yeni Teknik Direktörü Kim Oldu, Belli mi? Fenerbahçe Teknik Direktör Adayları

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik adam arayışına başlamıştı. Artık sürecin sonuna gelindiği ve Fenerbahçe yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia ediliyor.

Fakat Fenerbahçe yeni teknik direktörü henüz resmi olarak açıklanmadı. Resmi duyurunun ardından haberimiz güncellenecektir.

Jose Mourinho Fenerbahçe'den Ayrıldı mı?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldı. Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını 29 Ağustos tarihinde duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Mourinho'yu kaça aldı?

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını resmi olarak açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulübün, Mourinho'ya her sezon için 10.5 milyon euro net ücret ödeyeceği iddia edilmişti. Mourinho'nun ayrılmasıyla bu kez de tazminat konusu gündeme geldi.