Evinizi Bir İstif Deposuna Çevirmemek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Keyifli anları hatırlatan güzel şeyleri saklamayı kim sevmez ki? Bazen bir konser bileti, bazen bir uçak bileti ya da yenilen güzel bir yemeği hatırlatan restoran peçetesi... Ucu bucağı olmayan bu anı denizinde kaybolmak çok kolay. İşte burada gün sonunda istifçiye dönüşmemek için ufak bir düzenleme yapmak gerekiyor. Anılar değerlidir ama her şey bir anı eşyası değildir. Sadece gerçekten anlamlı olan birkaç objeyi özel bir kutuda sakla. Bu sayede hem duygusal bağını korur hem de evini hafifletirsin. Fazlası gün sonunda geçmişin değil dağınıklığın bir parçası olur.