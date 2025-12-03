onedio
Evinizi Bir İstif Deposuna Çevirmemek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Evinizi Bir İstif Deposuna Çevirmemek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 12:31

Evler bazen fark etmeden birer mini depo haline geliyor değil mi? Lazım olur diye saklanan kutular, bir gün giyerim diye dolapta bekleyen kıyafetler… Sonra bir bakmışsınız nefes alacak yer kalmamış! Aslında minimal yaşamak ya da düzenli bir ev sahibi olmak hiç de zor değil. Biraz farkındalık biraz da vedalaşma cesaretiyle eviniz yeniden huzurun adresi olabilir. Hazırsanız sizi o meşhur belki lazım olur cümlesinden kurtaracak 11 pratik öneriye geçelim!

1. Belki lazım olur demek dağınıklığın ilk adımıdır.

moveadvisor.com

Bu cümle kadar masum görünen ama tehlikeli çok az şey vardır... Eğer bir eşyayı altı aydır kullanmadıysan muhtemelen bir daha da kullanmayacaksın. Belki lazım olur bahanesiyle dolan çekmeceler zamanla yaşam alanını daraltır. Vedalaşmak zordur ama ferahlık hissi onun ödülüdür. Cesur ol, ihtiyacın olmayan şeyleri bırak. Gerçekten lazım olanlar zaten kalır.

2. Gardırobunu mevsimlik olarak tazele hafifledikçe ferahlarsın.

Dolabında yer yoksa ve her gün giyecek bir şey bulamıyorsan bazı kıyafetlerinden vedalaşma vaktin gelmiş demektir. Kullanmadığın her kıyafet dolabında sadece yer kaplayacak ve bu kullanım konforunu etkileyecek. Her sezon başında dolabını gözden geçir giymediğin parçaları bağışla ya da sat. Az ve kullanışlı parçalarla hem kolayca kombin yapabilirsin hem de kullanmadığın kıyafetler arasında kaybolup gitmezsin.

3. Eşyaların ikinci bir hayatı olabilir yeter ki döngüye sok.

Bir başkası için fazlalık olan senin için hazine olabilir ya da tam tersi. Kullanmadığın eşyaları paylaşmak, satmak ya da bağışlamak evini hafifletir. Bu sayede hem yer açarsın hem de birine faydan dokunur. Her şeyin bir dolaşımda olması gereksiz biriktirmeyi engeller. Evine giren her şeyin bir çıkış kapısı olmalı. Böylece evinde hem hareket hem de denge oluşur.

4. Kutular değil sistem seni kurtarır.

Depolama kutuları mucizevi gibi görünür ama düzensiz kullanıldığında tam tersi etki yapar. Her kutuyu etiketle, kategori oluştur ve her şeyin yerini bil. Böylece şu neredeydi paniği yaşamazsın. Eşyalarını ulaşılabilir ama görünmez hale getirirsen düzenin kalıcı olur. Kutular bir amaç değil, sadece bir araç olmalı. Gerçek düzen neyin nerede olduğunu bilmekle başlar.

5. Dekorasyonun güzel olması yetmez, işlevi de olmalı.

Bir şey sadece güzel duruyor diye eve girmemeli. İşlevsel olmayan eşyalar kısa sürede kalabalık hissi yaratır. Estetik ve pratikliği birleştiren parçalarla yaşam alanını sadeleştirebilirsin. Her eşya sana kolaylık sağlamalı, yük değil. Göz zevki kadar kullanım kolaylığı da önemli. Böylece evin sadece güzel görünmez aynı zamanda yaşaması keyifli hale gelir.

6. Kağıt dağlarını dijitale taşı çalışma alanın nefes alsın.

Artık hepimizin evde bir bilgisayarı, bir defteri ya da not aldığı küçük bir köşesi var. Ama o alan fark etmeden fişlerin, belgelerin ve şimdilik buraya koyayım dediğin kağıtların arasında kaybolabiliyor. Oysa bu köşeyi dijitalleştirip sadeleştirmek hem masanı hem zihnini ferahlatır. Önemli notlarını ya da evraklarını tarayıp bilgisayarına kaydetmek sana inanılmaz bir rahatlık sağlar. Aradığını saniyeler içinde bulur kağıt yığınlarından kurtulursun. Unutma dijital düzen de tıpkı ev düzeni gibi huzur verir

7. Her anı kutulanmaz sadece en özel olanları sakla.

Keyifli anları hatırlatan güzel şeyleri saklamayı kim sevmez ki? Bazen bir konser bileti, bazen bir uçak bileti ya da yenilen güzel bir yemeği hatırlatan restoran peçetesi... Ucu bucağı olmayan bu anı denizinde kaybolmak çok kolay. İşte burada gün sonunda istifçiye dönüşmemek için ufak bir düzenleme yapmak gerekiyor. Anılar değerlidir ama her şey bir anı eşyası değildir. Sadece gerçekten anlamlı olan birkaç objeyi özel bir kutuda sakla. Bu sayede hem duygusal bağını korur hem de evini hafifletirsin. Fazlası gün sonunda geçmişin değil dağınıklığın bir parçası olur.

8. Mutfakta sadelik, huzurun gizli tarifidir.

Kırılmış, eksik ya da yıllardır kullanılmadan duran yemek takımların varsa, bazılarına veda etmenin zamanı gelmiştir. Belki lazım olur diyerek sakladığın bardaklar ve tabaklar sadece dolaplarını değil, enerjini de doldurur. Çoğu mutfak eşyasını özel günlerde kullanırım diye saklarız ama o özel günler çoğu zaman hiç gelmez. Sadece gerçekten kullandıklarını bırak geri kalanları bağışla ya da elden çıkar. Ya da tam tersi yıllardır saklayıp hiç kullanmadığın güzel parçaları artık hayatına dahil et. Minimal bir mutfak hem daha kolay temizlenir hem de yemek yapmayı çok daha keyifli hale getirir. Unutma, mutfak düzenliyse evin tamamı da düzenli hissedilir.

9. Düzen, bir kerelik değil rutin bir alışkanlıktır.

Ayda bir düzen günü belirle kahveni al, müziğini aç, minik bir kontrol turu yap. Ufak bir alışkanlık büyük bir fark yaratır. Düzenli gözden geçirme sayesinde dağınıklık birikmez. Bu rutin, evindeki kalabalığın büyümesini engeller ve neye ihtiyacın olup olmadığını daha kolay görmeni sağlar. Küçük ama istikrarlı adımlar kalıcı düzenin anahtarıdır.

10. Plansız alışveriş düzenin en sinsi düşmanıdır.

İndirimdeki o şık vazo ya da haftalardır aklında olan masa lambası kulağa masum gelir ama her “çok güzeldi, dayanamayıp aldım” dediğinde evinde biraz daha karmaşa başlar. Çoğu zaman gerçekten ihtiyacımız olmayan eşyaları sadece o an hoşumuza gittiği için alırız. Bu alışkanlık zamanla depolarda unutulan dolapta yer kaplayan eşyalar yığınına dönüşür. Yeni bir şey almadan önce kendine buna gerçekten ihtiyacım var mı diye sormak bile büyük fark yaratır. Listeyle ve planlı alışverişle hareket etmek hem bütçeni hem yaşam alanını rahatlatır.

11. Eşyaların azalması değil, huzurun artması aslında zenginliğin gerçek tanımıdır.

Az eşya demek eksiklik değil gerçekten ihtiyaç duyduklarınla yaşamayı seçmek demektir. Fazlalıklardan kurtuldukça yalnızca yer açmazsın zihnini de rahatlatırsın. Gerçekten sevdiğin, değer verdiğin ve kullandığın eşyalarla çevrili bir ev seni besler, yormaz. Karmaşa azaldıkça huzur çoğalır çünkü düzen sadece evde değil iç dünyanda da yer bulur. Sadeleşmek kısıtlama değil özgürlük alanı yaratmaktır. Unutma, azaldıkça değil gereksizden arındıkça daha verimli hale gelirsin.

