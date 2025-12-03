Evinizi Bir İstif Deposuna Çevirmemek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 11 Şey
Evler bazen fark etmeden birer mini depo haline geliyor değil mi? Lazım olur diye saklanan kutular, bir gün giyerim diye dolapta bekleyen kıyafetler… Sonra bir bakmışsınız nefes alacak yer kalmamış! Aslında minimal yaşamak ya da düzenli bir ev sahibi olmak hiç de zor değil. Biraz farkındalık biraz da vedalaşma cesaretiyle eviniz yeniden huzurun adresi olabilir. Hazırsanız sizi o meşhur belki lazım olur cümlesinden kurtaracak 11 pratik öneriye geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Belki lazım olur demek dağınıklığın ilk adımıdır.
2. Gardırobunu mevsimlik olarak tazele hafifledikçe ferahlarsın.
3. Eşyaların ikinci bir hayatı olabilir yeter ki döngüye sok.
4. Kutular değil sistem seni kurtarır.
5. Dekorasyonun güzel olması yetmez, işlevi de olmalı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kağıt dağlarını dijitale taşı çalışma alanın nefes alsın.
7. Her anı kutulanmaz sadece en özel olanları sakla.
8. Mutfakta sadelik, huzurun gizli tarifidir.
9. Düzen, bir kerelik değil rutin bir alışkanlıktır.
10. Plansız alışveriş düzenin en sinsi düşmanıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Eşyaların azalması değil, huzurun artması aslında zenginliğin gerçek tanımıdır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın