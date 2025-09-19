onedio
Evindeki Televizyondan Yaşayan Fotoğraf Çerçevesi Yapan Yaratıcı Baba

Oğuzhan Kaya
19.09.2025 - 15:41

Evi için yeni fikirler isteyen çok insan var. Bu kişilere de yardımcı olabilecek ve fikir verebilecek pek çok DIY temalı hesap var. Tasarım içerikleriyle bilinen Justin Flom, Harry Potter serisindeki canlı fotoğraf çerçevesinden esinlenerek yaratıcı bir tasarıma imza attı. Duvarda duran televizyonuna yaptığı kalıplarla bir çerçeve oluşturan Flom, ailesiyle birlikte anılarının olduğu videoları TV'ye aktararak canlı bir fotoğraf çerçevesi oluşturmuş oldu.

İşte o tasarım 📹

Flom, evinde Hogwarts Resim Galerisi oluşturmak isteyenler için de ilham oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
