Evindeki Televizyondan Yaşayan Fotoğraf Çerçevesi Yapan Yaratıcı Baba

Evi için yeni fikirler isteyen çok insan var. Bu kişilere de yardımcı olabilecek ve fikir verebilecek pek çok DIY temalı hesap var. Tasarım içerikleriyle bilinen Justin Flom, Harry Potter serisindeki canlı fotoğraf çerçevesinden esinlenerek yaratıcı bir tasarıma imza attı. Duvarda duran televizyonuna yaptığı kalıplarla bir çerçeve oluşturan Flom, ailesiyle birlikte anılarının olduğu videoları TV'ye aktararak canlı bir fotoğraf çerçevesi oluşturmuş oldu.