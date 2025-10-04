Evet/Hayır Testine Göre Kıskanılacak Biri misin?
Hayatında her şey yolunda mı gidiyor? İnsanlar seni gizliden gizliye kıskanıyor olabilir mi? Yoksa sen sadece kendi halinde, dikkat çekmeden yaşayan biri misin? Bu eğlenceli Evet/Hayır testiyle, çevrendekilerin seni neden kıskandığını keşfetmeye hazır ol!
Hadi başlayalım!
1. Çevrendeki insanlar seninle vakit geçirmek için çaba harcıyor mu?
2. İnsanlar senin başarılarını ve yeteneklerini fark ediyor mu?
3. İnsanların senin tavırlarını kopyaladığını düşünüyor musun?
4. Başkalarının seninle ilgili hayranlık duyduğu anlar oluyor mu?
5. Girdiğin her ortamda gözler sana çevriliyor mu?
6. İnsanlar senin sırlarını öğrenmek istiyor mu?
7. Sevdiklerin seni başkalarıyla kıyaslayıp övüyor mu?
8. Hayatına giren insanlar seni çok fazla kısıtlıyor mu?
9. İnsanlar senin stilini, tavrını veya yaşamını örnek alıyor mu?
10. Son olarak flörtöz bir tavrın var mı?
Sen kıskanılacak birisin!
Sen pek kıskanılmıyorsun!
