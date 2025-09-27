Evet/Hayır Testine Göre Artık Sevgilin Olmayacak mı?
Aşk hayatının karmaşık labirentlerinde kaybolmuş hissediyor musun? Bu test, aşk hayatının karmaşık dalgalarında sana bir can simidi olacak ve ilişkini daha iyi anlamanı sağlayacak. Belki de sevgilinin artık hayatında olup olmayacağı konusundaki belirsizliği gidermene yardımcı olacak. Aşka olan inancını tamamen kaybettin mi yoksa sevmeye tekrar başlayabilir misin?
1. Yalnızken kendini daha huzurlu hissediyor musun?
2. Daha önce aldatıldın mı?
3. Evlilik fikri sana korkutucu geliyor mu?
4. Flörtleşme ya da tanışma süreci sana yorucu geliyor mu?
5. Hayatında biri olursa kişisel alanının daralacağından endişe ediyor musun?
6. Geçmiş ilişkilerin seni hala duygusal olarak etkiliyor mu?
7. İnsanlara güvenmek senin için çok zor mu?
8. Daha önce aşık oldun mu peki?
9. Peki aşık olacağına inanıyor musun?
10. Son olarak her ilişkinin sonunda üzüleceğini düşünüyor musun?
Senin artık sevgilin olmayacak!
Senin tekrar sevgilin olacak!
