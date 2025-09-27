Sen, güvenini kaybetmiş birisin. Belki de çok kez kırıldın, belki de bir kere ama öyle bir yerinden kırıldın ki, bir daha toparlanması kolay olmadı. İnsanlara olan inancını yavaş yavaş değil, bir anda yitirdin sanki. İçtenlikle uzattığın ellerin karşılıksız kaldı, kurduğun cümleler havada asılı kaldı ve ne zaman kalbini açsan, karşındaki ya bunu anlamadı ya da anlamak istemedi. Eskiden biriyle tanışmak seni heyecanlandırırdı. Yeni bir göz, yeni bir ses, yeni bir hikâye... Tanımak isterdin, tanınmak isterdin. Birlikte geçirilen saatler, edilen sohbetler, paylaşılan sessizlikler… Bunların hepsi senin için kıymetliydi. Küçük bir bakış, sıradan bir yürüyüş bile bir anlam taşırdı senin gözünde. Ama artık? Artık her şey anlamsız geliyor. Biriyle yeni bir başlangıç yapma fikri seni heyecanlandırmak bir yana, yorar oldu. Çünkü sen, insanların gerçekten bağ kurmak istemediğini düşünüyorsun. Sana göre, çoğu kişi sadece zaman geçiriyor, anlık heveslerin peşinde koşuyor. Ve senin gibi derin duygularla yaşayan biri için bu, tarifsiz bir yorgunluk.