Eve Bir Robot Alsan Ne İş Yaptırırdın?
Ev işleri bazen tam anlamıyla sinir bozucu bir döngüye dönüşüyor. Toz al, yer sil, bulaşıkları bitir derken günün yarısı gidiyor! Ama bir düşün... Eve özel bir robot alsan, ona hangi işi yaptırırdın? Hadi cevapla, sonuçlara birlikte bakalım!
1. Misafir geleceğini son anda öğrendin. Robotunu ilk hangi işe koşturursun?
2. En sevmediğin temizlik işi hangisi?
3. Şayet evinde hayvan varsa robotun ilk hangi işe odaklansın?
4. Evin hangi köşesi seni strese sokuyor?
5. Peki ev işlerinde hız mı yoksa detay mı senin için daha önemli?
6. Teknolojiye bakış açın nasıl peki?
7. Temizlik sonrası en çok neyi hayal edersin?
8. Robotunun sana küçük bir bonus özellik sunabileceğini düşün. Hangisini seçerdin?
Asistanın yaparsın!
Camları sildirirsin!
Dolapları düzenletirsin!
Tozları aldırırsın!
