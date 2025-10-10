onedio
Eve Bir Robot Alsan Ne İş Yaptırırdın?

Liz Lemon
10.10.2025 - 11:34

Ev işleri bazen tam anlamıyla sinir bozucu bir döngüye dönüşüyor. Toz al, yer sil, bulaşıkları bitir derken günün yarısı gidiyor! Ama bir düşün... Eve özel bir robot alsan, ona hangi işi yaptırırdın? Hadi cevapla, sonuçlara birlikte bakalım!

1. Misafir geleceğini son anda öğrendin. Robotunu ilk hangi işe koşturursun?

2. En sevmediğin temizlik işi hangisi?

3. Şayet evinde hayvan varsa robotun ilk hangi işe odaklansın?

4. Evin hangi köşesi seni strese sokuyor?

5. Peki ev işlerinde hız mı yoksa detay mı senin için daha önemli?

6. Teknolojiye bakış açın nasıl peki?

7. Temizlik sonrası en çok neyi hayal edersin?

8. Robotunun sana küçük bir bonus özellik sunabileceğini düşün. Hangisini seçerdin?

Asistanın yaparsın!

Senin için en uygun robot, Philips Robot 2000! Çünkü sen temizlikte hız, pratiklik ve teknolojiyle konforu birleştirmeyi seviyorsun. 

HomeRun uygulaması sayesinde evde olmasan bile robotunu uzaktan kontrol edebilir, anında süpür-sil yaptırabilirsin. Islak-kuru temizlik özelliğiyle zeminde en ufak bir leke bile kalmaz. 

Gelişmiş navigasyonu sayesinde evin haritasını hızlıca çıkarır, hiçbir köşeyi atlamadan tertemiz yapar. İstasyonuyla 70 gün boyunca zahmetsiz kullanım sağlar. Sen sadece keyfine bak, Philips Robot 2000 senin yerine evini parlatır!

Camları sildirirsin!

Senin için en ideal robot cam işlerini üstlenen bir robot olurdu! Çünkü sen ışığı seviyor, evine bolca ferahlık gelsin istiyorsun. Camların lekesiz olması sana hem hijyen hissi veriyor hem de ruhunu aydınlatıyor. Robot camlarınla ilgilenirken, sen kahveni yudumlayarak pırıl pırıl manzaranın keyfini çıkarabilirsin. Böylece temizlikle uğraşmadan hayatını daha şeffaf ve parlak yaşarsın.

Dolapları düzenletirsin!

Senin ihtiyacın çamaşır ve kıyafet düzenine el atan bir robottan yana! Çünkü dağınık dolap seni strese sokuyor. Katlama işlerini sana bırakmadan robotunun üstlenmesi, sana büyük bir rahatlık veriyor. Böylece ne giyeceğini bulmak kolaylaşacak ve zamandan büyük tasarruf sağlayacaksın. Sen düzenli bir dolabın keyfini çıkarırken robot da arkanda sessiz bir kahraman gibi çalışır.

Tozları aldırırsın!

Senin için en doğru seçim, tozlara savaş açan bir robot olurdu! Çünkü sen detaylara önem veriyor, toz zerresine bile tahammül edemiyorsun. Rafların, kitaplıkların ve koltuk aralarının tertemiz olması sana büyük bir huzur kaynağı. Robotun sürekli devriye atarak alerjenleri ortadan kaldırması, yaşam alanını çok daha sağlıklı hale getirecek. Daha temiz bir nefes, daha huzurlu bir ev.

