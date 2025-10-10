Eve Bir Robot Alsan Ne İş Yaptırırdın?

Senin için en uygun robot, Philips Robot 2000! Çünkü sen temizlikte hız, pratiklik ve teknolojiyle konforu birleştirmeyi seviyorsun.

HomeRun uygulaması sayesinde evde olmasan bile robotunu uzaktan kontrol edebilir, anında süpür-sil yaptırabilirsin. Islak-kuru temizlik özelliğiyle zeminde en ufak bir leke bile kalmaz.

Gelişmiş navigasyonu sayesinde evin haritasını hızlıca çıkarır, hiçbir köşeyi atlamadan tertemiz yapar. İstasyonuyla 70 gün boyunca zahmetsiz kullanım sağlar. Sen sadece keyfine bak, Philips Robot 2000 senin yerine evini parlatır!