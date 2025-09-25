Evdeki Enerjiyi Temizlemenin 12 Kolay Yolu
Evlerimiz, gün içinde kendimizi güvenli hissettiğimiz yegane alanlar. Birçoğumuz için ev ortamının huzurlu olması içsel enerjimiz ve modumuz üzerinde de etkili oluyor. Haliyle evin kötü enerjiyle dolması doğrudan ruh halimize, davranışlarımıza ve hayata bakış açımıza yansıyor. Eğer siz de evde biriken kötü enerji sebebiyle kendinizi bir türlü rahat ve huzurlu hissetmiyorsanız işte yapmanız gerekenler!
Bu önerilerle evdeki kötü enerjiyi hızla dağıtın ve taptaze bir atmosfer yaratın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Doğal ışıktan faydalanın.
2. Bitkilerle negatif enerjiyi azaltın.
3. Anlamlı dekoratif objeler kullanın.
4. Uyumlu bir renk paleti seçin.
5. Düzenli temizlik yapın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Meditasyon ve yoga için alan açın.
7. Tütsü ve kokularla ortamın enerjisini tazeleyin.
8. Aromatik difüzörleri deneyin.
9. Farklı aydınlatma araçları kullanın.
10. İyileştirici taşlardan yardım alın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Doğa seslerini içeri alın.
12. Aynalardan destek alın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın