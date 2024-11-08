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Evde Mikroorganizmaların En Çok Biriktiği 11 Yer

etiket Evde Mikroorganizmaların En Çok Biriktiği 11 Yer

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 13:31

Tabii! Mikroplar, aslında düşündüğümüzden çok daha fazla yaşam alanımızı paylaşıyor. Kim bilir kaçımız en temiz bildiğimiz yerlerin bile aslında mikroorganizmalarla dolup taştığını biliyor? E, hadi öyleyse birlikte evde en çok mikrop biriktiren yerlere bakalım. Hazır mısın? Uyarayım; öğrendiklerin karşısında süngerini, bezini kapıp derin bir temizlik yapma isteği duyabilirsin!

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1. Bulaşık süngerleri ve bezler, en çok mikrop barındıran yerlerden biri!

1. Bulaşık süngerleri ve bezler, en çok mikrop barındıran yerlerden biri!

Düşünsene; her gün yemek artıklarını, yağı kiri temizlediğimiz süngerlerde ne var ne yok toplanıyor. Hele sıcak ve nemli kaldıklarında bakteriler bayram ediyor! Süngerini mikrodalgada ıslak bir şekilde 1-2 dakika ısıtabilir veya sirkeli suda bekletebilirsin. En garanti çözüm mü? Haftada bir değiştirmek!

2. Banyo lavabosu ve musluk başları...

2. Banyo lavabosu ve musluk başları...

Dişlerimizi fırçalarken, yüzümüzü yıkarken hep oradayız ama aslında banyodaki lavabo ve musluk başları da bakteri biriktiren yerlerden. Lavaboya dökülen sabun, makyaj kalıntıları, saç teli derken burada minik bir mikrop kolonisi oluşuyor! Musluk başlarına her gün dokunduğumuzu düşünürsek, bu bölgeyi dezenfekte etmek sağlık açısından oldukça önemli. Haftada bir kez temizlemek bile büyük bir fark yaratabilir.

3. Belki hiç aklımıza gelmez ama buzdolabının kolu, evde en sık dokunduğumuz yerlerden biri.

Ellerimizle yemek yaparken, sos bulaşmışken, bazen de dikkatsizce dolaba dokunuyoruz. Özellikle çiğ et ya da sebze hazırladıktan sonra kolu temizlemediğimizi düşünürsek, orada biriken mikroplar pek de şaşırtıcı değil. Haftada bir antibakteriyel bir bezle kolu silmek, mutfağını daha hijyenik hale getirir.

4. Mutfak lavabosu...

4. Mutfak lavabosu...

Yemek yaparken sürekli akan su, atıklarla birleştiğinde mutfak lavabosunda bakteri patlamasına neden oluyor. Özellikle çiğ et veya sebze hazırladıktan sonra mutfak lavabosunu temizlemek büyük önem taşıyor. Lavaboyu temizleyerek hem yemeklere bulaşma riskini azaltmış olursun, hem de mutfağını daha hijyenik hale getirirsin. Hatta ufak bir tüyo: Lavaboya arada sırada sirke ve karbonat dökerek de mikropları azaltabilirsin!

5. Gelelim tuzluk ve biberliklere...

Masada hep göz önünde oldukları için temizlemeyi pek düşünmeyiz ama aslında çok kirleniyorlar! Yemek sırasında elimizden tabağa, ordan sofraya giden yolculukta, bu ikili tam bir mikrop merkezi olabiliyor. Tuzluk ve biberliği haftada bir yıkamak veya silmek bile birçok mikrobu uzaklaştırmaya yeterli.

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6. Diş fırçamızın durduğu kabı ne kadar sıklıkla temizliyoruz?

Her gün fırçamızı oraya bırakıyoruz ama o su damlacıkları, nemli ortam bakteriler için adeta davetiye! Hele bir de aile üyelerinin diş fırçaları birbirine değiyorsa, bakteriler rahat rahat geziniyor demektir. Fırçalıkları haftada bir sıcak su ve sabunla temizlemek, sağlığın için minik ama etkili bir önlem olabilir.

7. Banyo demek nem demek, nem demek de mikropların en sevdiği ortam demek!

Banyo havluları ve paspaslar, sıklıkla yıkanmadıklarında bakterilerin biriktiği yerlerden. Özellikle yüz havlusu veya el havlusu gibi sık kullanılanları her birkaç günde bir değiştirmek, paspasları düzenli yıkamak banyoda daha sağlıklı bir ortam sağlar.

8. Eve girişte, çıkışta, mutfakta, banyoda...

Kapı kolları gün içinde en çok dokunduğumuz alanlardan biri. Bakteriler, kapı kolları üzerinden oradan oraya rahatça yayılabiliyor. Kapı kollarını haftalık olarak temizleyip dezenfekte etmek, mikropların evde dolaşmasını bir nebze olsun önler. Özellikle mutfak ve banyo kapı kollarını unutma!

9. Televizyon karşısında keyif yaparken kimsenin aklına kumandaları silmek gelmez, değil mi?

Halbuki kumandalar, yemek yediğimiz ellerle de dokunduğumuzdan üzerinde bakteri biriktiren en tehlikeli yerlerden biri. Kumandayı düzenli olarak antibakteriyel bir bezle silmek, ellerimizden yüzümüze veya yiyeceklere bulaşacak bakterileri azaltabilir.

10. Yastık kılıfları ve yatak çarşafları...

Geceleri uykudayken cildimizden ve saçımızdan dökülen yağlar, ter ve deri hücreleri yastık ve çarşaflarımızda birikir. Bu, bakterilerin ve akarların yerleşmesi için ideal bir ortam yaratır. Yastık kılıflarını haftalık, çarşafları da 2 haftada bir yıkamak, yatağımızı daha hijyenik hale getirir.

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11. Telefonlar gün boyu yanımızda, elimizde, cebimizde, hatta bazen yemek masasında!

Bir düşün, en son ne zaman telefonunu temizledin? Telefon ekranları, tuvalet sifonlarından bile daha fazla bakteri içerebiliyor. Bu yüzden, her gün telefon ve tablet ekranlarını antibakteriyel bir mendille silmek alışkanlık olmalı.

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