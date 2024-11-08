Evde Mikroorganizmaların En Çok Biriktiği 11 Yer

Dişlerimizi fırçalarken, yüzümüzü yıkarken hep oradayız ama aslında banyodaki lavabo ve musluk başları da bakteri biriktiren yerlerden. Lavaboya dökülen sabun, makyaj kalıntıları, saç teli derken burada minik bir mikrop kolonisi oluşuyor! Musluk başlarına her gün dokunduğumuzu düşünürsek, bu bölgeyi dezenfekte etmek sağlık açısından oldukça önemli. Haftada bir kez temizlemek bile büyük bir fark yaratabilir.