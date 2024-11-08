Evde Mikroorganizmaların En Çok Biriktiği 11 Yer
Evde Mikroorganizmaların En Çok Biriktiği 11 Yer
Tabii! Mikroplar, aslında düşündüğümüzden çok daha fazla yaşam alanımızı paylaşıyor. Kim bilir kaçımız en temiz bildiğimiz yerlerin bile aslında mikroorganizmalarla dolup taştığını biliyor? E, hadi öyleyse birlikte evde en çok mikrop biriktiren yerlere bakalım. Hazır mısın? Uyarayım; öğrendiklerin karşısında süngerini, bezini kapıp derin bir temizlik yapma isteği duyabilirsin!
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1. Bulaşık süngerleri ve bezler, en çok mikrop barındıran yerlerden biri!
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2. Banyo lavabosu ve musluk başları...
3. Belki hiç aklımıza gelmez ama buzdolabının kolu, evde en sık dokunduğumuz yerlerden biri.
4. Mutfak lavabosu...
5. Gelelim tuzluk ve biberliklere...
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6. Diş fırçamızın durduğu kabı ne kadar sıklıkla temizliyoruz?
7. Banyo demek nem demek, nem demek de mikropların en sevdiği ortam demek!
8. Eve girişte, çıkışta, mutfakta, banyoda...
9. Televizyon karşısında keyif yaparken kimsenin aklına kumandaları silmek gelmez, değil mi?
10. Yastık kılıfları ve yatak çarşafları...
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