Evde Geçirdiğin Bir Günü Anlat, Ruhunun Yaşını Söyleyelim!
Evde geçirdiğimiz günler bazen dışarıdaki günlerden çok daha fazla şey anlatır. Sabah nasıl uyandığın, kahveni nasıl içtiğin, gün içinde neye üşendiğin ya da neyi büyük bir özenle yaptığın… Hepsi ruhunun yaşından minik ipuçları taşır. Hazırsan, ev modunu açıyoruz test başlıyor!
1. Sabah evde uyandığında ilk yaptığın şey genelde ne olur?
2. Evde kahvaltı hazırlama stilin hangisine daha yakın?
3. Evde çalışman veya işlerini halletmen gerektiğinde nasıl bir ortam kurarsın?
4. Evde temizlik yapma konusundaki gerçek fikrin hangisi?
5. Evde kendi başına kaldığında genelde ortam nasıl olur?
6. Gün içinde ev kıyafetin genelde nasıl olur?
7. Akşam olduğunda günü kapatma ritüelin hangisine daha yakın?
8. İşte son soru! Gün sonunda en çok vaktini bu odalardan hangisinde geçirmiş olursun?
Sen 25 yaşında genç ruhlu bir ev kuşusun!
Senin ruhun hem düzenine hem keyfine düşkün olgun bir ev keyifçisi.
Senin ruhun sakinliği ve kontrollü yaşamı seven 40'lı yaşlarında.
Rutinlerini bozmayan ruhun tam 65'leri yansıtıyor!
