Ev Temizlerken Karşılaştığımız 10 Acayip Şey

Temizlik sırasında en sık rastladığımız şeylerden biri sadece teki olan çoraplar bulmak. Nasıl oluyorsa her seferinde tekini yatağın altından, dolap köşelerinden ya da kanepenin kenarından çıkardığımız çorapları bazen tozla kaplanmış halde bazen de sanki orada bir süredir yaşıyormuş gibi buluruz. Tabi bir de çorapları benzer renklerde kullanıyorsanız geçmiş olsun çünkü artık farklı çorapları eşleştireceksiniz...