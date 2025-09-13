onedio
Ev Temizlerken Karşılaştığımız 10 Acayip Şey

Sultan Oğuz
13.09.2025 - 12:32

Ev temizliği, çoğumuz için rutin bir iş gibi görünse de aslında her köşesinde sürprizler saklıdır. Dolaplarda gizlenen küçük eşyalar, kaybolmuş tokalar, hatta zaman zaman aklımıza gelmeyecek ilginç eşyalarla… Biz de bu yazıda bazen komik bazen tuhaf bazen de biraz şaşırtıcı ama kesinlikle unutulmaz olan ev temizliği deneyimlerimize yer verdik. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Teki kaybolmuş çoraplar.

Temizlik sırasında en sık rastladığımız şeylerden biri sadece teki olan çoraplar bulmak. Nasıl oluyorsa her seferinde tekini yatağın altından, dolap köşelerinden ya da kanepenin kenarından çıkardığımız çorapları bazen tozla kaplanmış halde bazen de sanki orada bir süredir yaşıyormuş gibi buluruz. Tabi bir de çorapları benzer renklerde kullanıyorsanız geçmiş olsun çünkü artık farklı çorapları eşleştireceksiniz...

2. Buzdolabında unutulmuş yiyecekler...

Kabul edelim ki buzdolabı çoğu zaman 'temizlik' olarak görülmez. Oraya o kadar çok şey alınır ki kokmaya başlamadığı sürece neyin bozulup bozulmadığını anlamayız. Kapağı açılmamış yoğurt paketleri, kurumuş peynirler ya da ne zamandan kaldığı bilinmeyen sos şişeleri… Öyle ki bazen üzerinde son kullanma tarihi bile okunmaz hale gelen bu gıdaları çöpe atarken “Bunu nasıl unuttum?” diye kendimize sormadan edemeyiz.

3. Eskimiş fiş ve makbuzlar.

Çekmecelerin köşelerinde, cüzdanın içinde unutulmuş ya da bir köşede biriktirdiğimiz fişler her temizlikte karşımıza çıkar. Bir kısmı market alışverişinden bir kısmı yıllar önce alınmış bir kıyafetten kalmadır. Zamanında saklamaya değer görülen ama artık hiçbir işlevi kalmayan bu küçük kağıt parçaları, temizlik yaparken bizi her seferinde şaşırtmayı bilirler!

4. Evcil dostlarımızın küçük sürprizleri.

Eğer kedi ya da köpek gibi patili bir dostla yaşıyorsanız temizlik sırasında onların çeşitli odalardaki depolarına rastlamak kaçınılmaz. Mobilyaların altında oyuncak topları, kemirilmiş plastik parçaları ya da tüy yumakları bulunur. Bu sürprizler her ne kadar temizlik işini zorlaştırsa da evcil dostunuzun sakladığı eşyaları bulmak her seferinde temizlik işini keyifli bir hale gelir.

5. Eski hediye paketleri ve kutular.

Dolapların ya da bazaların derinliklerine baktığınızda mutlaka süslü kutular ya da saklanmış hediye paketleri bulursunuz. Zamanında “lazım olur” diye atılmamış ama yıllar boyunca hiç kullanılmamış bu kutuları bulduğunuzda kimden geldiğini hatırlamaya çalışır, bazen gülümseyerek o günü anımsarsınız. Çoğu zamansa yine atmaya kıyamayarak başka bir köşeye kaldırırız.

6. Toz üzerinde oluşmuş izler.

Temizlik sırasında bunları fark etmek insanı biraz utandırsa da uzun zamandır el değmeyen ya da silmeyi unuttuğumuz eşya ve yüzeylerde toz tabakalarının üstünde oluşmuş izlere rastlayabiliyoruz. Kimi zaman parmağımızla çeşitli şekiller çizebildiğimiz bu tozun üzerinde evcil dostlarımızın bıraktığı minik pati izlerini görmek de mümkün.

7. Kaybolmuş kalemler ve küçük eşyalar.

Koltukların aralarında ya da masa altlarında mutlaka birkaç kayıp eşya bulunur. Özellikle de kaybolduğunu düşündüğünüz kalemler, tokalar ve bozuk paralar temizlik sırasında yeniden karşınıza çıkar. Bulduğumuz zaman her ne kadar sinir olsak da bazen o eşya o kadar uzun süre kayıp kalmıştır ki artık işimize bile yaramaz.

8. Mobilya arkasında kalmış eşyalar...

Kanepenin, dolabın ya da yatağın arkasına düşmüş eşyaları çoğu zaman farkında olsak da o dalgınlıka almayı unutabiliyoruz. Tabii bazen de hiç haberimiz olmadan düşüyorlar ve temizlik sırasında yeniden ortaya çıkıyorlar. Bunlar çoğu zaman kayıp bir toka, uzun zamandır aranan bir uzaktan kumanda kapağı ya da çocukların oyuncağı olsa da her seferinde nasıl düştüğüne şaşırmadan edemiyoruz.

9. Dolap altında biriken toz yığınları...

Kabul edelim ki herkesin temizlik sırasında koltukları ve dolapları çekip silecek kadar ne vakti var ne de enerjisi. Arada bir çeksek de orada kısa zaman içinde küçük yumaklara dönüşmüş tozlar, ilk gördüğümüzde şaşırtmakla birlikte hepimizi biraz da tiksindirebiliyor. Özellikle de dolap altındaki gri toz kümelerinin “Biz burada yaşamıyor muyuz?” dedirten pis görüntüsü...

10. Süpürgenin içinden çıkan karışık şeyler...

Elektrikli süpürgenin haznesini boşaltmak başlı başına bir sürpriz. İçinden çıkan karışık yığın, aslında günlerdir evde biriken her şeyin özetidir. Toz, saç teli, tüy, iplik ve küçük kâğıt parçaları bir araya gelerek anlaşılması zor bir karışım oluşturur. Temizlik sırasında bu manzaraya bakmak genelde insanın midesini bulandırsa da ne diyelim ki mecburuz...

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
