Ev Temiz Değilken Neden İçimiz Rahat Etmez?

Temizlik sadece silmek, süpürmek değil aslında; yaşadığın alana “sen” dokunuşu katmak. Her şeyi yerli yerine koyarken, biraz da ruhunu yerleştiriyorsun o odaya. Sehpanın üzerindeki mum, yatağın kenarındaki battaniye ya da mutfak rafındaki bardaklar… Hepsi senin zevkinden, ruh halinden bir parça taşıyor. Düzenledikçe evinle arandaki bağ güçleniyor. Etraf sadeleşiyor ama sen daha dolu hissediyorsun. Çünkü o an sadece etrafı değil, içini de toparlıyorsun. Ve sonunda baktığın her köşe, “burası bana ait” dedirtiyor insana.