Ev Temiz Değilken Neden İçimiz Rahat Etmez?

Kim ne derse desin, ev dağınıkken birini çağırmaya çekinir insan. “Ay şimdi biri gelse mahvolurum” diye düşünüp misafir fikrini bile rafa kaldırdığımız anlar az değildir. Oysa ev toplu ve temizse, biri “geliyorum” dediğinde panik yapmak yerine çayı koyup keyif yaparsın. Temiz bir ortam, sadece senin için değil, sevdiklerinle geçireceğin zamanın da kalitesini artırır. Sohbet daha keyifli olur, oturulan koltuk daha rahat gelir, kahve bile daha güzel kokar sanki. Çünkü temizlik sadece evi değil, ortamın enerjisini de tazeler. Sen rahat olunca, herkes kendini evinde gibi hisseder.